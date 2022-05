Praça Amazonas passará a se chamar Praça Cleide Moraes

Rainha da Saudade, a falecida cantora Cleide Moraes receberá homenagem especial da Prefeitura Municipal de Belém. A Praça Amazonas, no largo do Pólo Joalheiro São José Liberto, divisa dos bairros da Cidade Velha, Batista Campos e Jurunas, será rebatizada de Praça Cleide Moraes. A cantora morreu em trágico acidente na Rodovia Augusto Meira Filho (Estrada de Mosqueiro), em 2020, momento em que retornava de um show realizado na vila. Ela vinha em uma Kombi com seu produtor musical.



Cleide Moraes foi uma grande artista da música popular paraense, que imprimiu sua marca como cantora pelas casas de shows da capital e do interior paraenses.

Assim, por meio de lei sancionada pelo prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL), a Praça Amazonas, muda de nome e se chamará Praça Cleide Moraes. A Lei foi homologada depois de ser aprovada na Câmara Municipal de Veradores de Belém. A lei foi sancionada no dia 6 de abril, mas entrou em vigor a partir de ontem, segunda-feira (2).



Como artista, Cleide Moraes muito contribuiu para a música popular paraense por levar seu talento, sua alegria contagiante e sua voz inconfundível a diversos shows de seresta. A artista faleceu em julho de 2020.

Cognominada de Rainha da Saudade, Cleide fez seu nome cantando grandes sucessos do passado nas serestas, principalmente, em casas de shows de Belém. Com estilo inconfundível, a artista iniciou a carreira ainda na década de 70. Inicialmente, ela ficou conhecida no mundo do samba, mas depois migrou para os outros ritmos conhecidos popularmente como “saudade”. O prefeito Edmilson Rodrigues frisou que se trata de uma justa homenagem à artista que sempre cantou Belém e orgulhou sua cidade.