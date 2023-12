Praça da Cremação recebe ações de cidadania e saúde

O Governo do Estado está realizando na Praça Dalcídio Jurandir, no bairro da Cremação o programa “ Governo do Pará nos Bairros”, as atividades incluir consultas oftalmológicas, exames de vista e a distribuição de óculos para quem precisa.

A ação continua até este sábado (16), e contará com a participação de mais de 10 secretarias e oferecendo mais de 80 serviços gratuitos à população. Esses serviços abrangem desde a emissão de documentos até atendimentos médicos, odontológicos, oftalmológicos, consultorias jurídicas, atendimento veterinário, entre outros.

Serviço – O “Governo do Pará nos Bairros” ocorre nesta sexta-feira (15) e sábado (16) na Praça Dalcídio Jurandir, localizada na Rua São Miguel, 501, com a Alcindo Cacela, no bairro Cremação, Belém.

Foto: Ascom IGP