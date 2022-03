Praça da República é a pedida depois de um feriadão

Apesar de o domingo, 06, ter tido manhã com tempo nublado a parcialmente nublado, calor e clima de chuva, o movimento na Praça da República, é considerado intenso. Como é de domínio público, o logradouro é um dos pontos de encontro da cidade, impulsionado pela feira de secos & molhados que se realiza todos os domingos, inclusive com apresentações de peças de teatro ao ar livre, doação de animais, sebo de livros, discos, CDs e outros.

Segundo trabalhadores da feira, “tem muita gente toda semana, mesmo quando está chovendo; o problema é que a maioria só vem pra fazer selfies, pra ver as novidades, mas as vendas nunca mais foram as mesmas de antes da pandemia da covid-19, apesar de que agora parece começar a melhorar um pouco”, diz Alana Rodrigues da Silva, 35, que trabalha com vendas de óculos, capas de celulares e vários outros objetos. Ela explica que tem vendido meias e máscaras, que são produtos de mais fácil procura e aceitação.

José Evandro Moreira, 56, aposentado, estava com a família na Praça da República. Ele não quis fazer fotos, mas disse que é frequentador quase assíduo do local. “Venho aqui atrás do raspadinho, de olhar as novidades e bater papo no Bar do Parque e na banca do Alvino. Minha senhora gosta de estar olhando essas novidades todas. De vez em quando ela compra algo, um vaso, um artesanato qualquer, quadro de pinturas. Tem dias que a gente gasta um dinheirinho a mais, tem dias que a gente apenas merenda ou almoça por aqui mesmo, sempre depende da madame”, brinca.

Ele finalizou dizendo que as pessoas, nos feriadões, vão embora, mesmo com pandemia, mas que, quando não tem essas coisas, a Praça da República é a pedida, assim como a Estação das Docas, o Mangal das Garças, já que o Bosque está fechado para reformas e manutenção e o Museu Paraense Emílio Goeldi fechou as portas há tempos e até agora permanece fechado ao público.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar