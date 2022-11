Praça da República é um local saudável para a diversão e educação

Quando se fala em feriado se pensa logo em descanso, churrasco, praia etc. Que tal fazer o lazer na Praça da República é mostrar à criançada porque o espaço recebe este nome e o que significa a Proclamação da República, nesta terça-feira, 15 de novembro.



Na Praça da República, em Belém, foi erguido um “Monumento à República”, que tem inspiração na República Francesa, mas poucos sabem o significado.



No Brasil, a Proclamação da República aconteceu em 15 de Novembro de 1889, passando nosso país a ter uma organização política no regime presidencialista.



Antigamente, num dia de hoje, ocorriam as eleições gerais em um único turno, o que mudou a partir da Constituinte de 1988, há 90 anos da Proclamação da República.



A Praça da República foi construída no século XVIII, para abrigar pólvora e também havia ali uma forca que nunca foi usada. Era o Largo da Pólvora, no bairro da Campina, centro de Belém e que recebeu o nome que ostenta até hoje a partir de 1889, portanto, no século XIX.

É um passeio que vale a pena ver sempre.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar