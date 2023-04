Praça da República tem ampla diversão e feira cultural neste final de feriadão

A Praça da República, que todo domingo sedia a feira cultural e de secos & molhados, é sempre uma boa pedida para diversão saudável e barata para aqueles que preferem fugir do sufoco das viagens no chamados feriados omo este de Tiradentes que se encerra neste domingo, 23. O logradouro recebe um grande público e é um ponto ideal para passear com as crianças e visitar o ponto de doação de cães e gatos.



Tem, ainda, apresentação de teatro ao ar livre, exposições literárias, shows ao vivo, Comércio de artesanato, fabricação na hora de caracteturas, vendas de vinil, CD, cassete e DVDs, além de doces, sucos e comidas típicas e a visita à tradicional banca de revistas localizada na esquina da Rua Oswaldo Cruz.



A praça é o ponto tradicional de cultura, assim como há locais parecidos em várias cidades brasileiras.



“Uma feira por um dia, mas muito importante para nós, artistas que produzimos nossos quadros e trazemos com duas expectativas: faturar e ter nossa produção exibida em vários pontos do país e do mundo, porque isso aqui é visitado por turistas de todas as partes”, diz Cezar Maia, que já teve seus quadros expostos em Paris, Roma e Londres, além do Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador, na Bahia.



Segundo Cezar, “aqui é uma alegria, fazemos amizades, conhecemos gente de toda parte e isso nos estimula a criar, a produzir”.

