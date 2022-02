Praça da República: um belo recanto para respirar ar puro, passear e gastar pouco

A Praça da República, no coração da capital paraense, no bairro de Batista Campos, é um dos belos recantos para momentos de lazer, de sossego e também, onde se convive com a natureza e com o ar puro. Cercada por árvores centenárias, frutos da vegetação amazônica, o local é ponto onde pousam as garças que ainda se deliciam dos peixes que habitam os chafarizes do lograrouro que dá nome a um cônego católico que participou da guerra da Cabanagem.

No local há monumentos, pontes sobre os chafarizes, bancos tradicionais de praça, raízes de árvores frondosas, e muitas opções de lazer para a gurizada, além de gulozeimas, vendas de água de coco.

Os sábados, domingos e feriados, além dos finais de tarde e noite são os de maior movimentação de frequentadores do belo recanto. Há serviços com passeio de bicicletas e triciclos para crianas, fotos sobre réplicas de cavalos, além dos coretos onde se pode imaginar as bandas executando marchinhas de carnaval e dobrados militares ou sinfonias de Ludwig van Beethoven.

Vale à pena, para quem mora distante, tomar um ônibus com a criançada e ir curtir as delícias da praça, sem necessidade de grandes gastos, além da merenda, já que um passeio mais ousado pode levar centenas de reais que, muitas vezes, o paraense, sobretudo o assalariado, não tem para se divertir num feriadão tão prolongado como o de carnaval, que é um dos maiores do ano.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar