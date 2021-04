Praça das Mercês recebe ação do programa “Belém bem cuidada”

Na manhã desta segunda-feira, 26, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, acompanhou mais uma ação do programa “Belém Bem Cuidada”. Desta vez, a iniciativa levou limpeza, iluminação pública e arborização à Praça das Mercês, no bairro da Campina.

“A praça recebeu investimento público por meio de empréstimo, com juros muito altos, endividando o município, e ela ficou aqui, abandonada, com tapumes, mas sem segurança. Pessoas em situação de rua entravam e algumas chegaram a furtar cabeamento completo para vender o metal, então, era um investimento que ia se perder. Por isso, foi retirado o tapume e feita essa manutenção”, explicou o prefeito Edmilson Rodrigues, ao visitar o local.

A manutenção foi coordenada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), que trabalhou na revitalização total da praça. “Fizemos a recolocação das pedras que estavam soltas, dos bancos e dos balizadores, que é um tipo de iluminação para jardins, e fizemos a limpeza dos monumentos. Também recuperamos toda a iluminação da praça, já que foram furtados os cabos subterrâneos, colocamos iluminação de led”, destacou o titular da Seurb, Deivison Alves.

Área verde – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) também atuou nesta manutenção, recuperando a área verde da Praça das Mercês, que vai continuar recebendo cuidados. “O serviço não pode parar, então a Semma estará sempre presente nesse logradouro. Manter o verde daqui vai requerer muita manutenção”, disse o titular da pasta, Sérgio Brazão.

Durante a visita, o prefeito de Belém também ouviu as demandas dos ambulantes que trabalham no local. A Vendedora Maria Dias, desde 1988 comercializa roupas ao lado da praça. “Nós queremos que tenha uma fiscalização da guarda, e queremos banheiros também.”

O prefeito Edmilson Rodrigues garantiu que vai avaliar os pedidos. “Nós vamos ver se conseguimos implantar o banheiro. Os estudos vão ser feitos. Tudo isso respeitando os princípios que o Iphan e o próprio Departamento de Patrimônio Histórico da Fumbel obedecem, de acordo com o que é determinado em lei.”

Padronização – Além disso, a Secretaria Municipal de Economia (Secon) está trabalhando para padronizar as barracas que ficam no entorno da praça. “A gente vai retomar o comércio informal na área, padronizando os equipamentos e qualificando os ambulantes que estão aqui. A ideia é que o comércio informal seja mais um elemento de valorização do patrimônio histórico e do potencial turístico dessa praça”, explicou o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

Após visitar a praça das Mercês, o prefeito também visitou o prédio da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), que fica em frente à praça. O gestor conferiu a estrutura do local e conversou com servidores e também com quem buscava atendimento.

Fonte: Agência Belém / Por Juliana Brito