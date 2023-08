Praça do Jaú de Belém receberá em setembro obras de revitalização

Nesta última quinta-feira (17), foi apresentado aos moradores do bairro da Sacramenta, o projeto da obra que acontecerá na praça do Jaú, na avenida Senador Lemos, que será fiscalizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb).

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, participou do encontro. O gestor municipal destacou a obra como parte de uma grande intervenção que a Prefeitura de Belém já está fazendo na avenida Senador Lemos.

“A comunidade está aqui reunida para falar da obra de reforma da praça do Jaú. É o coroamento de uma grande obra, que trouxe o asfaltamento, sinalização e iluminação da avenida Senador Lemos. As praças do Jau e São Sebastião, que ficam aqui na avenida, receberão esse tratamento urbanístico, com equipamentos de lazer e segurança”, explicou.

A previsão do serviço de revitalização é para o inicio do mês de setembro. A obra tem previsão de 90 dias de duração, com um investimento de R$ 900 mil.

A nova praça vai contar com novos bancos, lixeiras, um.novo paisagismo, brinquedos, nova iluminação e um caramanchão para a realização de eventos no espaço.

Foto: Joyce Ferreira/Comus