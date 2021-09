Praça Dom Pedro II será entregue nesta sexta-feira, 23, após quase 2 anos de obras

Após quase dois anos de obras, a praça Dom Pedro II, localizada em frente ao Palácio Antônio Lemos, no bairro da Cidade Velha, será entregue revitalizada nesta sexta-feira (24).

A requalificação completa do ponto turístico iniciou em 9 de dezembro de 2019, com previsão de seis meses para conclusão, mas teve os serviços parados em dezembro de 2020. Após sete meses, em julho de 2021, as obras foram retomadas. Nesta sexta-feira, os cidadãos finalmente poderão usufruir do espaço a partir das 18h30.

A praça recebeu limpeza e remoção de entulhos; recomposição do piso em pedra portuguesa e do piso em concreto; reforço estrutural; cobertura e pintura do posto da Guarda Municipal; novo paisagismo; limpeza e restauro dos monumentos; recomposição e impermeabilização do fundo do lago; e construção do deck do lago.

A Dom Pedro II também recebeu reforma nos bancos, nas pontes, nas lixeiras e nas canaletas, além de aplicação de resina nos bancos e instalações elétricas e hidrossanitárias.

O projeto ainda substituiu as antigas luminárias com lâmpadas a vapor metálicas por lâmpadas de LED e contemplou a iluminação artística, com a instalação de luminárias no lago e ao redor da praça.

História

Segundo registros históricos, a praça foi a primeira construída em Belém, no ano de 1772, e abrigou as primeiras mangueiras plantadas na cidade.

Por estar localizada no Largo do Palácio, onde ocorreram grandes eventos públicos em torno do poder nos séculos XVIII, XIX e XX, a Praça Dom Pedro II possui grande valor histórico à capital paraense.

Urbanizada no início do século XX, na administração do intendente Antônio Lemos, o espaço faz parte do conjunto arquitetônico do centro histórico de Belém. O paisagismo, com caminhos internos sinuosos, remete ao modelo de jardim inglês e contrasta com a flora amazônica.

O calçamento, que fica ao redor do monumento central em homenagem ao General Gurjão, militar paraense que lutou na Guerra do Paraguai, e ao redor da praça, é constituído por mosaicos de pedras portuguesas.

Além do monumento central, a praça abriga o marco balizador luso-hispânico e a charmosa edificação da Casa da Guarda.

Fonte: G1 PA — Belém