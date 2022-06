Praça Santuário deverá ter atrações o ano todo com a temática do Círio

Será realizado amanhã, sexta-feira, 03, e sábado, 04, na Praça Santuário de Nazaré, o arraial denominado “Na Praça com Maria”, organizado pela Diretoria de Eventos da Diretoria da Festa de Nazaré – DFN. O evento acontece no horário de 17h às 22h e tem o objetivo de proporcionar às famílias, crianças e jovens, momentos de grande prazer com orações na Basílica Santuário, shows na concha acústica, além de vendas de comidas típicas, artigos religiosos e outros.

De acordo com a DFN, vários artistas da música paraense estão com presença confirmada e os shows terão duração de cerca de uma hora para animar aos que estiverem prestigiando esta nova opção de lazer durante a quadra junina em pleno centro da capital paraens.

Conforme disse o diretor de Arraial e Arrecadação, Sérgio Reis, a ideia é transformar a Praça Santuário em um local para visitas, orações, momentos de lazer com a família, para que ela esteja ocupada durante o ano todo com algum evento relacionado ao Círio e não somente no mês de outubro”

Com entrada gratuita, a programação deverá atrair um grande público para a Praça Santuário, assim como aconteceu na semana passada, quando foi realizada a quermesse que buscou remontar, no mês de maio, a animação, euforia e entusiasmo dos eventos que acontecem por ocasião da festa do Círio de Nazaré, em outubro.

Nessa sexta, as atrações são a banda Chiquinho do Acordeon & Benigna Samselski, às 19h; Bia Cantão, às 20h, que participou do The Voice Brasil em 2021; e Alan Cauê, às 21h, que participou do Festival de TEAlentos, do Governo do Estado. Sábado, estarão na Praça Santuário a Banda do Corpo de Bombeiros Militar, às 18h; Linda Nil, às 19h; e a banda Aquarela Retrô Music, às 20h.

Imagem: Divulgação/DFN