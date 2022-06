Praça Waldemar Henrique volta a ser palco da cultura popular neste mês de junho

Uma praça que homenageia em sua arquitetura a musicalidade e a cultura paraense, por meio de um dos maiores nomes da música do Estado. A praça Maestro Waldemar Henrique, no bairro do Reduto, volta a ser palco do concurso de quadrilhas juninas da Prefeitura de Belém, após mais de cinco anos com o festejo longe do espaço.

Durante os dias 15 e 30 de junho, aproximadamente 40 quadrilhas juninas dos diversos bairros da capital paraense devem se apresentar no Piano Palco da praça Waldemar Henrique, nas noites do “Arraial da Nossa Gente”, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

De volta – A volta da Praça Waldemar Henrique como local do espetáculo junino na cidade promete reviver os grandes concursos de quadrilhas e de miss, que o local já vivenciou, desde 1999, quando a praça foi inaugurada pelo então prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

“Eu comecei a dançar quadrilha aos 14 anos e a praça Waldemar Henrique faz parte dessa história. Meus filhos também já se apresentaram nela. Poder voltar a se apresentar nessa praça é uma emoção indescritível e, após dois anos de pandemia de covid-19, esse sentimento vai ser duplicado”, desabafa a ex-dançarina de quadrilha e atual presidente da quadrilha junina Romance Matuto, do bairro de Canudos, Sílvia Branche.

Uma das figuras mais simbólicas na quadra junina é o marcador de quadrilha. Desde 2004, Kleber Dias desenvolve esse papel e, por muitas vezes, se apresentou no concurso de quadrilhas da prefeitura na Praça Waldemar Henrique.

Memórias – “Para mim é uma emoção poder voltar a me apresentar nessa praça. Me traz tantas memórias boas. Nela eu já fui premiado como o melhor marcador de quadrilhas juninas de Belém”, diz Kleber, que atualmente é marcador da quadrilha Tradição Junina, do bairro do Bengui.

Nostalgia – O sentimento de nostalgia pela volta do concurso de quadrilhas da Prefeitura de Belém para a praça Waldemar Henrique se estende até para quem fez parte do projeto de criação do espaço. O arquiteto José de Andrade Raiol, atual coordenador de Projetos Especiais da Prefeitura de Belém, fez parte da equipe de arquitetos e engenheiros que transformou a então praça presidente John Kennedy em Maestro Waldemar Henrique.

“É bonito de se ver uma praça que foi pensada para homenagear a cultura da nossa terra voltando a ser local da cultura popular, como é a festa junina”, diz José de Andrade Raiol.

Cultura popular – “A volta das quadrilhas para a praça Waldemar Henrique é a volta da cultura popular, ocupando um lugar central na cidade. O lugar da cultura como formação cidadã. É nesse sentido que a Fumbel trabalha e promove o Arraial da Nossa Gente”, afirma o presidente da Fumbel, Michel Pinho.

Texto: Fabricio Lopes

Fonte: Agência Belém/Foto: Comus AB