Praças de Belém são opções de lazer e cultura durante o final de semana prolongado

Com a chegada do feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, é esperado o aumento no fluxo de pessoas nos espaços públicos, de passeio e lazer da capital paraense, o que ajuda a aquecer o comércio local.

Franklin Farias trabalha todos os dias na praça Batista Campos, vendendo cocos em seu quiosque, e estima o aumento das vendas durante o feriado. “A praça é bastante frequentada, principalmente aos finais de semana, e com o feriado estendendo mais um dia de descanso, acredito em um aumento significativo de vendas”, afirma o vendedor.

Qualidade de vida

Espaços públicos de lazer, como praças e parques são essenciais para a qualidade de vida da cidade, sendo uma área importante na formação da imagem turística, possibilitam relações mútuas entre moradores e visitantes. Os espaços arborizados característicos da região amazônica favorece a recreação das famílias, aproveitando a natureza e os equipamentos, como playgrounds, monumentos, aparelhos para a prática de exercícios e passeios com pet.

A operadora de caixa, Joyce Alves, aproveita o tempo livre para garantir a diversão e aproximar da natureza sua filha Alicia Maitê, de 2 anos. “Eu moro em um município próximo a Belém e nos períodos de folga, aproveito o tempo para passear com a minha filha nos pontos turísticos que eu mais gosto da cidade, como a Praça Batista Campos, que possui espaço de recreação infantil e segurança, para que minha filha possa brincar livremente”, conta.

Confira a seguir a relação de praças de Belém para diversão em família:

Praça Batista Campos

Uma das mais belas praças de Belém, datada do século XIX, a Praça Batista Campos é um dos lugares mais frequentados pelos moradores de Belém e visitantes. Seu nome é uma homenagem a um dos personagens líderes da revolução popular Cabanagem, o cônego Batista Campos. Com um cenário extraordinário formado por monumentos e espécies vegetais, a praça é um lugar ideal para caminhadas e apreciação da natureza.

Praça da República

Um dos cartões-postais mais famosos de Belém, a histórica praça – que também é lugar sagrado para os afro-descendentes -, abriga um dos mais importantes monumentos da Belle Époque, o Theatro da Paz. Fundada no século XVIII, a Praça da República mantém diversos prédios centenários espalhados pelos seus suntuosos espaços, como teatro Waldemar Henrique, que já foi cinema e museu, o prédio do Instituto de Arte de Artes da Universidade Federal do Pará (ICA) – que administra os cursos de arte, dança e artes visuais da instituição, além dos monumentos e antigos coretos encontrados nesta praça.

Aoss finais de semana a Praça ganha vida com a tradicional Feira do Artesanato, além de ser conhecida por misturar cultura, lazer e gastronomia em um só espaço. O local também é tradicionalmente palco de manifestações da sociedade civil organizada.

Praça Santos Dumont (Brasil)

Localizada no bairro do Umarizal, com excelente arborização, que atrai moradores para a prática de caminhadas diárias, Praça Brasil é um espaço público com múltiplas finalidades para seus frequentadores. No centro da praça se encontra o Monumento ao Índio, inaugurado em 1° de Maio de 1933.

Durante a manhã, além de caminhadas entre as árvores e jardins, muitas pessoas se exercitam na academia ao ar livre, e ao final do dia, torna-se ponto de encontro de famílias e crianças.

Praça pet Cadela Labrador K9 Índia

Primeira praça pet de Belém, o local possui rede wi-fi gratuit e é um espaço de cultura e lazer para aqueles que não abrem mão de um passeio com seu bichinho de estimação. Localizada no bairro do Reduto, a praça é um espaço democrático, com paisagismo e iluminação modernos.

Praça Milton Trindade – Horto Municipal

Popularmente conhecida como Praça do Horto, possuiu atrativos para todas as idades, com árvores frondosas que fornecem sombra a quem a visita e busca amenizar o clima quente de Belém.

Neste sábado, 29 e domingo, 30, a Praça do Horto será palco de mais uma edição da Ecofeira, promovida pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Semma). Será a edição especial em alusão ao Abril Azul, mês de conscientização sobre a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Kamila Dias/Ascom Belemtur