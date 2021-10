Praças de Santarém vão receber novos brinquedos e equipamentos

Mais de vinte praças públicas vão receber novos brinquedos e equipamentos para o lazer de crianças em diversos bairros de Santarém, no oeste do Pará. A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) lançou edital de licitação do pregão eletrônico para a aquisição de brinquedos, incluindo montagem e instalação nas praças do município (veja a lista completa no final da reportagem).

A aquisição de brinquedos e equipamentos é para atender as ações e programas ligadas à pasta como a Divisão de Administração do Parque da Cidade e Divisão de Arborização e Praças.

Não é de hoje que as praças públicas espalhadas pelos quatro cantos da cidade são alvos de denúncias da população sobre o seu estado de abandono ou falta de manutenção. Um problema antigo que tem gerado muitas reclamações dos santarenos, sobretudo de famílias que têm nesses espaços, o único local disponível para o lazer dos filhos.

os próprios servidores da Semap, em visita técnica aos logradouros públicos constataram que a maioria dos brinquedos está comprometida e necessita ser substituída com urgência. Em outros, notou-se a ausência de equipamentos voltados para a recreação das crianças.

“Os equipamentos a serem obtidos são essenciais para o lazer e desenvolvimento das crianças do município, uma vez que, nos espaços públicos do município não são disponibilizados qualquer tipo de entretenimento para as crianças”, ressalta o documento, destacando em outro trecho a responsabilidade dos entes públicos em garantir o lazer como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a Semap, ao todo, serão licitados 17 escorregadores, 14 labirintos, 19 balanços de três lugares, 16 gangorras triplas e 03 balanços de um lugar com acessibilidade. A quantidade dos brinquedos foi decidida tendo em vista que as praças não proporcionavam a quantidade suficiente, levando-se em conta a cobrança dos munícipes que ao procurarem para seus filhos um entretenimento, se deparavam com brinquedos com muitos anos de uso e sem garantia nenhuma de segurança, o que pôde ser constatado pelo poder público que agora demanda a contratação.

A Semap também divulgou os logradouros onde serão montados os referidos brinquedos são: Praça Barão de Santarém (Centro), Praça Cristo Libertador (Interventoria), Praça da Juventude (São Francisco), Praça da Nova República, Praça no Bairro Santíssimo (Rua Bartolomeu de Gusmão com Anísio Chaves), Praça Nossa Senhora de Lourdes (Livramento), Praça do Cais (Alter do Chão), Praça Eliete da Silva Lira (Vitória Régia), Praça do D.E.R. (Prainha), Praça do Mararu, Praça do Parque da Cidade (Jardim Santarém), Praça do Pescador (Centro), Praça do Santíssimo, Praça Maria Antonieta (Prainha), Praça Santa Rita de Cássia (Floresta), Praça São Cristóvão (Maicá), Praça São Sebastião (Centro), Praça Tiradentes (Aldeia), Praça do Bairro Irurama e Praça do Bom Jardim (Planalto Santarém).

A novidade é que das vinte praças que serão contempladas, três receberão brinquedos adaptados para cadeirantes, garantindo com isso, o direito à diversão das crianças com deficiência física, que muitas vezes são excluídas das brincadeiras.



As Praça Barão de Santarém, no Centro, Praça da Juventude, São Francisco, e Praça do Parque da Cidade, no bairro Jardim Santarém, vão ter brinquedos com acessibilidade.

“É uma população que precisa de uma atenção e cuidado especial, além do carinho. E nesse contexto todo, está o processo de inclusão, de trazê-las para a proximidade com as demais crianças, e assim, conviver todas juntas, sem diferenças e com respeito às desigualdades”, destaca o documento.

Fonte: O Estado Net

