Pragmático, Paysandu vence o Tapajós pelo placar mínimo e ameniza pressão; veja

Jogo foi válido pela sexta rodada do Parazão 2021

Pela sexta rodada do Campeonato Paraense, o Paysandu voltou a vencer na temporada 2021, após dois resultados adversos. A equipe de Itamar Schulle teve dificuldades, mas fez o suficiente para vencer o Tapajós por 1 a 0, em jogo realizado no estádio Mamazão, em Outeiro, neste sábado (17). O único gol foi assinalado por Igor Goulart, não coincidentemente, o melhor bicolor da partida.

Com o triunfo, o Papão mantém a liderança do grupo A, com 10 pontos. Já o Tapajós segue mal posicionado no grupo B, ocupando a lanterna com apenas três pontos e sem vitórias.

Pré-jogo

Um registro do repórter fotográfico de O Liberal, Thiago Gomes, mostrou membros de torcida do Paysandu protestando na manhã deste sábado (17). Aos gritos de vergonha e time pipoqueiro, torcedores pediram para serem filmados. O protesto ocorreu na ida da delegação para Outeiro. O Paysandu, até então, era criticado após derrotas para o Remo e CRB-AL.

Primeiro Tempo

Com a temperatura elevada, a partida não deixou por menos. Dois times com posturas ofensivas e sem priorizar o sistema defensivo.

É bem verdade que o Papão estava pressionado pela sequência de resultados negativos. E, até em função da sua condição de favorito, precisava propor jogo. E assim o fez quando tinha a posse de bola. A novidade na escalação do treinador Itamar Schulle foi, finalmente, a utilização do meia Jhonnatan, uma das contratações mais impactantes do Papão para este primeiro semestre.

Itamar foi bem participativo e viu a equipe vencer após resultados ruins (Thiago Gomes)

O time bicolor utilizou uma estratégia tática que já vem se tornando habitual: avançou os meias, inclusive, os volantes, bem como deu liberdade para os laterais, numa tentativa de sufocar o adversário. Deu certo inicialmente. Em vários momentos, o Papão jogou no campo adversário. Até que, aos 20 minutos, em uma troca de passes rápidas com Jhonnatan, o velocista Igor Goulart teve espaços para finalizar e, à la Romário, finalizou de bico para vencer o Paulo Wanzeler. 1 a 0.

O Tapajós, que estreou treinador novo, Artur Oliveira, também assumiu uma postura ofensiva. Tocou a bola no campo adversário e em velocidade. Em geral, contudo, errava no passe final ou mesmo na finalização. Tomava a decisão errada no último ‘terço’ do campo, como dizem os treinadores atualmente. Quem mais perdeu chances foi Paulo Curuá – em uma delas, finalizou na trave.

Artur Oliveira estrou pelo Tapajós com derrota (Cristino Martins)

Segundo Tempo

Era previsível que o Paysandu tentasse diminuir a ‘temperatura’ do jogo. A ideia da comissão técnica, promovendo duas substituições no setor de meio-campo, era controlar mais a posse de bola, evitando a correria do Tapajós. As chances de gols se tornaram mais escassas. E o mandante passou a errar passes em demasia. Artur oliveira tentou recuperar o setor de meio-campo com duas alterações e colocando fôlego novo.

Partida foi mais lenta no segundo tempo (Thiago Gomes)

No entanto, quem seguiu fugindo deste contexto foi Igor Goulart. Ele acelerava o ataque bicolor sempre que tinha posse de bola. Faltou, contudo, pelo menos inicialmente na etapa final, o ataque bicolor ser mais constante. Tanto que a primeira chance perigosa só viria ocorrer aos 20 minutos, com Nicolas, desviando uma bola na primeira trave. A zaga cortou. A partir daí, uma oportunidade atrás da outra. Aos 23, foi a vez de Robinho chutar para cima uma chance. Três minutos depois, Ratinho disparou e tocou para Ari Moura. O atacante passou pelo marcador, mas exagerou na força e a bola subiu.

Aos 38, enfim, o Tapajós deu sinal de vida ofensiva. Teve uma bola parada na entrada da área bicolor. A cobrança de Paulinho Curuá foi horrível, contudo. Nos acréscimos, Junior errou outra conclusão na entrada da área bicolor. Pragmático, o Papão celebrou os três pontos no final.

Nicolas passou em branco no Mamazão (Thiago Gomes)

Ficha Técnica

Tapajós: Paulo Wanzeler, Ryan, Michel, Douglas (Bacuriteua) e PC (Júnior); Paulo Curuá, Rosivan (Juninho), Andrey (Juninho Silva) e Adauto; João Victor (Alex) e Felipe Vigia. Treinador: Artur Oliveira

Paysandu: Victor Souza, Israel (Yan), Alisson, Perema e Bruno Collaço; Paulinho (Denílson), Ratinho, Jhonnatan e Ruy (Robinho); Igor Goulart (Ari Moura) e Nicolas. Treinador: Itamar Schulle

Local: Mamazão, em Outeiro

Árbitro: Elaine da Silva Melo/CBF

Assistentes: Márcio Gleidson Correia Dias/CBF e Nayara Lucena Soares/CBF

Quarto árbitro: Murilo Augusto Amoras de Almeida/FPF

Cartões amarelos: Douglas, Bacuriteua (TAP); Paulinho, Denílson, Jhonnatan (PSC)

Gol: Igor Goulart (20 minutos do primeiro tempo);