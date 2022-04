Praia, balneários e passeios ecológicos são opções de lazer em Belém para o feriado prolongado

Belém é uma cidade de grande extensão e toda sua área reserva inúmeras belezas naturais vivas e autênticas da região amazônica. Para quem pretende passar o feriado de Tiradentes na capital paraense ou está na cidade a passeio, as praias de água doce e os espaços públicos, voltados ao lazer em família e práticas de atividades físicas, são ótimas alternativas de custos benéficos para curtir neste fiim de semana.

Ilha de Cotijuba – Localizada a aproximadamente 22 km do centro de Belém, a ilha é uma área de proteção ambiental de grande importância histórica, com 20 km de praias de água doce. O acesso a esse pedacinho do paraíso é realizado por meio de embarcações, que saem do porto do distrito de Icoaraci.

O trajeto dentro de Cotijuba é realizado nas famosas motorretes. O passeio pela ilha reserva um turismo de experiência, onde é possível conhecer artesanato, culinária, além de praias ainda pouco exploradas. Perfeito para quem ser um passeio mais sossegado.

Ilha de Mosqueiro – Carinhosamente batizada pela população como “ilha do Amor”, Mosqueiro está localizada cerca de 70 km do centro de Belém, com uma extensão de 17 km de praias de água doce, com movimento de maré. A viagem até a Ilha pode ser feita de carro ou ônibus, levando em torno de 1 hora e meia.

A orla da bucólica dispõe de uma boa infraestrutura, levando os turistas da ilha a uma viagem no tempo, com a presença dos casarões do período áureo da borracha, onde Mosqueiro era reduto das casas de veraneio da “elite da borracha”.

Ilha de Outeiro: – Destino para quem ama a natureza e quer aproveitar uma praia, sem abrir mão do banho de rio, a ilha de Caratateua, mais conhecida como iha de Outeiro, fica a aproximadamente 25 km do centro da capital. O trajeto é feito por balsa, com saída do distrito de Icoaraci.

Ilha do Combu – Oásis, repleto de verde, a ilha do Combu permite sentir o frescor da floresta amazônica. Ela fica a cerca de 15 minutos do centro de Belém e o trajeto, bem como a locomoção dentro da ilha, é realizado por barcos. O Combu contempla diversos lugares para saborear o melhor da culinária paraense.

Além do refrescante banho de rio, o visitante também pode conhecer a cultura da população ribeirinha, enquanto passeia pelos furos de água da Ilha, além de ser bastante frequentada pelos amantes de praticas de esportes, como trilhas, kitesurf e canoagem.

Cercada por uma extensa rede de rios, igarapés e furos, Belém é uma cidade privilegiada pela natureza. “Morar em uma cidade cercada por água, rios em diversos pontos turísticos próximos, faz com que a gente tenha uma cultura regional que está intimamente ligada ao rio”, diz a educadora física Jhenny Borcem.

Conexão com os rios – “Entendemos que, quanto mais se tem essa conexão com as águas que cercam a nossa cidade, você acaba cuidando desses rios de forma mais carinhosa e intimista. Esperamos que, por meio do esporte, como a canoagem, onde temos todo esse contato com a natureza, seja possível fazer essa ressignificação”, reflete a educadora física.

“Nossa cidade, apesar de ser uma grande metrópole, onde se tem um fluxo de trânsito intenso, uma rotina frenética de uma grande capital, ainda nos permite um lazer como este: poder começar o dia ouvindo os pássaros, apreciando o nascer do sol, nos permitindo renovar as energias, além de manter a forma’’, finaliza Jhenny Borcem.

