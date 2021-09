Praia da Ponta Negra é interditada durante feriado e ponto facultativo em Manaus

Populares que costumam aproveitar o feriado com a família na Praia da Ponta Negra não vão poder desfrutar do espaço durante todo o ponto facultativo e feriado do dia 7 de setrmbro.

A área que dá acesso ao Rio Negro está inteditada desde o sábado (4) e só deve ser liberada novamente na terça-feira (8).

Isso porque há um decreto municipal em vigor que proíbe a permanência de banhistas na área durante fins de semana, feriados e pontos facultativos como medida de combate à covid-19.

A polícia faz ronda constante no local para verificar se alguém está infringindo o decreto. Vale lembrar que o calçadão está liberado para caminhadas, prática de esporte e lazer, apenas a área da praia segue bloqueada.

Fonte: Portal do Holanda