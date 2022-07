Praia do Tucano e balneário da Joaninha celebram o visitante de Portel

Portel, na ilha do Marajó, comemora a passagem de turistas que visitaram o município ao longo deste veraneio 2022. A praia do Tucano e o Balneário da Joaninha experimentam neste domingo, 31, um dos finais de veraneio mais disputados dos últimos anos.



O empresário Moisés Santana, o bombeiro civil que levou a tirolesa a Portel, destaca a importância da preservação ambiental e a integração do ser humano com o meio ambiente, tendo uma visão “que precisamos preservar a natureza, pois podemos fazer turismo sem agredir o meio ambiente, fazendo passeios ecológicos, navegando pelos rios, conhecendo as pequenas vilas de ribeirinhos, apreciando seus costumes e cultura, suas praias de rio com toda a beleza da natureza marajoara”.



Já a história do balneário da Joaninha, a três quilômetros da cidade de Portel, começa em família e tem muito a contar ao visitante. O lugar foi desbravado há mais de 100 anos, onde nasceu a mãe de dona Joaninha que hoje está com mais de 63 anos. O nome do balneário é uma homenagem a Joana Cruz Paz, herdeira e que até hoje está na frente do empreendimento.

Além de residência, é um empreendimento, onde a família divide as alegrias, histórias, serviços etc. “Inicialmente, recebíamos nossos amigos, parentes e outros visitantes. Logo, vimos uma oportunidade de negócio. Então, passamos a vender algumas coisas, investindo o lucro para melhor atender a clientela. Hoje, somos felizes pela beleza e busca de nosso ambiente, lugar aconchegante com belas paisagens e estrutura física de qualidade”.



Também há uma praia particular no local. O trapiche e algumas malocas cobertas de palha sob um belo por do sol para os visitantes curtirem a paisagem. Todos os que visitam ficam maravilhados pela paisagem natural em um local aconchegante, que sempre recebe não só visitantes do município, como do restante do Estado, do Brasil e de fora. O balneário da Joaninha já é um local de ponto turístico do município.



Deste modo, localizada em ponto privilegiado no Marajó, Portel é um dos pontos mais procurados pelo veranista paraense e de outros Estados que chegam ao município marajoara, município que faz fronteira com Melgaço, Pacajá, Anapu, Bagre, Baião, Senador José Porfírio e Porto de Moz, já na região sudoeste do Estado.



Assim, a praia do Tucano é um exemplo de ponto turístico, bem como a sede do município e seus atrativos de rios e povo hospitaleiro. E está de portas abertas o tempo todo.



Imagens: Ray Nonato/Ronabar