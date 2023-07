Praia Grande será palco de música, lazer e competição de beleza, em Outeiro

No próximo final de semana, a Praia Grande, localizada na Ilha de Outeiro, será um dos cenários do evento Tamo Junto No Verão 2023, uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Agência Regional de Outeiro (Arout). Serão várias opções de entretenimento e lazer para a população local e visitantes aproveitarem ao máximo a natureza e as belas praias da ilha de Outeiro.

No sábado, 22, a programação começará às 15h e seguirá até às 19h, com diversas atividades. Haverá aulas de fit dance, conduzidas por instrutores. A cultura afro-brasileira estará presente nas rodas de capoeira, com a participação de grupos regionais.

Beleza – Os concursos Garoto Verão e Garota Verão 2023 serão um dos destaques do evento, apresentando modelos da Ilha de Outeiro na competição, que concorrerão ao cobiçado título de beleza.

Atrações musicais

Também haverá shows ao vivo para o público presente na Praia Grande. As bandas Papo em Off, Égua do Forró, Quero Mais e o grupo Irreverência farão a alegria dos veranistas.

No domingo, 23, as atividades começam com aulas de fit dance, ministradas pelo professor Jonata Feio, seguidas pela apresentação de grupos de capoeira. Também será a final dos concursos Garoto Verão e Garota Verão 2023. O grupo Irreverência e a banda Égua do Forró vão animar o público e encerrar a programação do Tamo Junto No Verão 2023 neste final de semana.

A ilha de Outeiro éum distrito de Belém, distante cerca de 30 quilômetros da capital por via rodoviária e que possui mais de 80 mil habitantes e praias que atraem muitos visitantes.

Autor: Luka Santos

Texto: Prefeitura Municipal de Belém

Fonte: Agência Belém/Foto: Ag Belém