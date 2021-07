Praias apresentam grande movimento de banhistas

A movimentação é intensa no penúltimo final de semana de julho em Salinópolis, na região Nordeste, especialmente na Praia do Atalaia, a mais frequentada, assim como em Marudá e Crispim, em Marapanim, Mosqueiro e Outeiro, na Grande Belém etc. Neste sábado, 24, ações de segurança, no âmbito da Operação Verão 2021, foram realizadas para garantir maior tranquilidade e entretenimento seguro aos frequentadores de Salinas, sob a coordenação da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

“Estamos com nossas equipes de agentes reforçada no município para prestar apoio, tanto nas ocorrências criminais quanto na fluidez do trânsito, na fiscalização de estabelecimentos, atendendo às determinações do decreto com as normas de combate à Covid-19, além da fiscalização do uso abusivo de sons automotivos, que causam poluição sonora e perturbação do sossego. Contamos ainda com as equipes que monitoram os banhistas na faixa de areia e nas águas, para proporcionar uma diversão mais prudente. Nossos agentes do Graesp (Grupamento Aéreo) também monitoram a praia pelo ar, ampliando assim o nosso alcance para evitar acidentes e identificar pontos mais críticos, para que possamos agir de forma estratégica”, disse o secretário adjunto de Operações da Segup, coronel Alexandre Mascarenhas.

FLUXO

Na faixa de areia, o fluxo de trânsito é ordenado em mais de dois quilômetros, com bandeirolas que auxiliam na sinalização nos dois sentidos da praia, para que banhistas e motoristas possam trafegar com segurança na areia. Agentes do Detran (Departamento de Trânsito) garantem maior fluidez de veículos e orientam frequentadores da praia.

Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar atuam em toda a extensão da Praia do Atalaia, resguardando o banho e o entretenimento dos frequentadores, além de orientá-los quanto à movimentação da maré, a fim de evitar transtornos e acidentes nas águas.

As ações de segurança também se estendem às demais praias, onde observou-se grande presença de banhistas vindos de todas as partes. Felizes estão os vendedores que trabalham nas praias, que vislumbram aumentos das vendas, principalmente nesse domingo e durante toda a próxima semana, que será a última do veraneio.



Na Praia Grande, em Outeiro, os espaços eram disputados. “Como a grande maioria das pessoas já se vacinou e o governo estadual flexibilizou as medidas restritivas, as pessoas se sentem mais seguras”, afirma José da Silva, motorista, que trabalha com serviço de transporte alternativo. Ele disse, no entanto, que assim como há muitos trabalhadores faturando, há aqueles que ainda não conseguiram decolar com as vendas:

“Ouvi nesta manhã um vendedor de óculos e artigos de praias que disse ter passado a manhã inteira sob sol escaldante e calor forte, mas que só havia conseguido faturar, até então, 50 reais. Quer dizer, tem trabalhadores que estão urrando, apesar dessa movimentação toda”, disse José da Silva.