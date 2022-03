Praias de Altamira recebem ação de educação ambiental

Para conscientizar frequentadores das praias de Altamira (PA) sobre a importância do descarte correto de resíduos, a Norte Energia, empresa privada e concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte vem realizando ações da campanha “Nossa Praia Sempre Limpa”. A iniciativa conta com a participação das equipes do Centro Regional de Educação Ambiental do Xingu (CREAX) e da Secretaria Municipal de Gestão do Meio Ambiente (SEMMA).

Os agentes percorreram em fevereiro as praias da Orla do Cais e Massanori, além dos portos da Balsa do Assurini e do bairro Tavaquara, locais com grande fluxo de pessoas. Dentre as atividades, foram realizadas coleta de resíduos, sensibilização de banhistas e instalação de placas com mensagens de conscientização para o descarte correto de lixo. As sinalizações também informam que a poluição das praias está sujeita a sanções penais. “Esta é uma ação importante e necessária para a cidade. Especialmente pela comunicação direta com os usuários destes espaços por meio das placas, que trazem mensagens alertando para ações comuns, do nosso cotidiano, mas que ajudam a preservar o meio ambiente”, destaca Josiane Araújo, presidente do CREAX.

A iniciativa integra o Programa de Educação Ambiental desenvolvido pela empresa na área de influência de Belo Monte. “Atividades como esta são fundamentais para conscientizar os frequentadores para a importância de manter as praias limpas, contribuindo para a preservação ambiental e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas”, declarou a gerente de projetos socioambientais da Norte Energia, Núbia Morais.

“Além de informativa, esta ação destaca a corresponsabilidade da população para a manutenção dos espaços, pois são públicos e todos têm o direito de usufruir, mas também o dever de zelar”, ressaltou o coordenador do setor de Educação Ambiental da SEMMA, Elnatan Ferreira.

Até o final do ano, a campanha “Nossa Praia Sempre Limpa” vai percorrer outros oito pontos da cidade promovendo atividades educativas de forma itinerante, seguindo os protocolos sanitários vigentes para evitar a contaminação da Covid-19.

Imagem: Norte Energia