Praias de Outeiro recebem ações de Educação Ambiental

Sabendo que a preservação do meio ambiente é de fundamental importância para uma melhor qualidade de vida, a ilha de Outeiro recebeu, neste fim de semana, equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), para um trabalho de educação ambiental nas praias Grande e do Amor.

A programação, que começou às 9h, contou com cerca de 20 agentes do Grupo de Trabalho e Educação Ambiental (GTEA). Educadores, fiscais e bombeiros civis participaram da ação, com início no estacionamento da praia Grande, se estendendo até a praia do Amor.

Orientação – O trabalho feito pela equipe técnica foi de orientações aos banhistas e aos donos de estabelecimentos comerciais – bares, restaurantes, barracas, vendedores ambulantes e demais comerciantes – para a importância do desenvolvimento de ações de educação ambiental no entorno dos comércios, com distribuição de sacolas biodegradáveis, informativos, entre outros.

O principal objetivo desta ação, é sensibilizar os visitantes e frequentadores das praias quanto a importância da contribuição e do envolvimento popular na manutenção e limpeza desses locais, além do reflexo da saúde da comunidade.

A coordenadora de Educação Ambiental do GTEA, Dalva Tavares, que faz parte da Sesan, falou sobre a conscientização dos banhistas e barraqueiros, sobre o lixo e como acondicioná-lo de maneira correta. Ela também aproveitou a oportunidade para parabenizar o distrito. “Outeiro está de parabéns, encontramos uma praia mais limpa, o povo mais consciente, os barraqueiros conscientes e eles nos repassaram que fazem a coleta seletiva de lixo entre si, e isso nos alegra”.

Resultados – A ação de orientação está mostrando resultados positivos para os moradores da Ilha, como é o caso do comerciante Junior do Outeiro, popularmente conhecido no local. “É muito bom ver a prefeitura atuante aqui na praia Grande, ver a praia limpa, e com a coleta de lixo excelente. Além de receber sacolas para separação de lixos eu converso com meus clientes, para quando forem à praia levar sacolas para colocar o lixo”, finalizou.

Selma Oliveira, integrante do grupo de fiscalização ambiental, explicou que o trabalho foi de fiscalização da coleta domiciliar. “Falamos com barraqueiros, com munícipes e com os veranistas, no trabalho de sensibilização de que cada um faça sua parte, acondicionando seu lixo, separando e esperando a coleta porta a porta. Atualmente esse trabalho é feito com sucesso, pois grande parte da população contribui para que a Sesan faça seu trabalho!.

Esta é mais uma ação da Prefeitura de Belém, por meio da Sesan, em parceria com Agencia Regional de Outeiro (AROut), e se estenderá até o dia 02 de agosto.

Por: Márcio Assunção

Fonte: Agencia Belém