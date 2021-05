Praias lotam no domingo calorento de Belém

As praias de Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro receberam um grande número de banhistas neste domingo, 30, último final de semana do mês de maio. O grande fluxo de pessoas nas praias mais próximas da capital paraense decorre da alta temperatura que, durante todo o mês de maio, oscilou entre 23ºC a 33ºC, segundo informou o diretor do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, José Raimundo à A Província do Pará.



Segundo Zé Raimundo, no mês de junho, a tendência são as altas temperaturas, com ocorrências de chuvas esparsas, dentro das previsões relativas aos últimos anos no mesmo período.

Com a chegada do verão amazônico, as temperaturas ficaram bastante elevadas, com sensação térmica chegando aos 40 graus. Assim, neste domingo, vários fatores cooperaram. Por ser fim do mês, muita gente já recebeu seu salário; com dia de sol forte, é um convite para um banho de rio; e por fim, Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba são distritos pertos de Belém. Dá para ir de manhã e voltar à tarde ou à noite.



Assim, quem seguiu para a praia, pôde se divertir e se refrescar.

Também os pequenos vendedores e barraqueiros desses balneários já começaram a festejar a volta da temporada, com a reabertura das atividades em meio à pandemia do novo coronavírus. Ano passado não houve férias liberadas nas praias e, tampouco, banho em vários meses do ano. Neste ano, as flexibilizações já animam esses trabalhadores que, desde ontem, já começaram a vislumbrar dias melhores. É o caso de dona Édna da Silva, que trabalha com raspa-raspa nos fins de semana em Mosqueiro. Ela disse que as vendas melhoraram e que o movimento estava “lindo” neste domingo na bucólica.

OUTEIRO

Outeiro é o balneário mais próximo de Belém, com acesso de ônibus no valor de R$ 3,70 a passagem. Por isso, é uma das praias mais frequentadas e populares. Neste domingo, não havia aglomeração, mas o local estava com um bom número de pessoas que, entretanto, não estava preocupada com uso de máscaras, proteção mais recomendada para evitar contágio pela covid-19.

Foto: Agência Belém