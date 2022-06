Praias

As praias do Farol e Chapéu Virado, na ilha de Mosqueiro, terão, amanhã, o Mutirão Ambiental, que prepara a vila balneária, considerada como o “Caribe Paraense” para o veraneio que já está chegando, a partir da próxima semana. A ação vai envolver 40 estudantes da Universidade Federal Rural e é alusiva ao chamado “Mês do Meio Ambiente” que, aliás, vem impulsionando a Prefeitura Municipal de Belém ao desenvolvimento de várias atividades com objetivo conscientizar a população acerca dos cuidados com o meio ambiente e para tornar Belém uma cidade cada vez mais verde e sustentável.