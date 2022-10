Prática da Yoga melhora a qualidade de vida de custodiados

Com mais de 5 mil anos de história, a Yoga surgiu na Índia como uma disciplina espiritual e prática física, transformando-se posteriormente em uma filosofia de vida adotada por milhões de pessoas no mundo. Seus benefícios são comprovados e melhoram a qualidade de vida nos aspectos físicos, emocionais e espirituais.

Há quase dois anos, a SEAP desenvolve o projeto Respirando a Liberdade que leva práticas e técnicas de meditação e respiração da yoga às pessoas privadas de liberdade (PPL), e com resultados muito positivos. Agora o projeto chega também a custodiados do regime semiaberto e aos internos do público LGBTQIA+.

A terapeuta ocupacional do Centro de Recuperação do Coqueiro (CRC), Ana Helena Brasil, explica que o projeto Respirando a Liberdade é voltado para as casas penitenciárias com foco na Yoga. O objetivo é trabalhar através de aulas online, tanto a saúde mental quanto a saúde física dos internos participantes. Pelo fato de estarem privados da liberdade e seguindo o procedimento padrão das unidades, muitos internos sofrem com dores, principalmente pescoço e coluna, além da questão mental por estarem reclusos.

Embora esteja há dois anos em prática, as turmas do CRC são as primeiras experiências com apenados que se encontram no regime semiaberto. “Atualmente, estamos com duas turmas aqui no CRC, uma voltada só para idosos com comorbidades, que já fizeram uso de psicotrópicos (dependentes químicos), internos com outras doenças e agora estamos iniciando a turma de LGBTs”, explica Ana Helena.

As aulas começam com uma vivência, é o momento em que os custodiados conhecem a yoga, o que é? Os benefícios e fazem as primeiras experiências práticas. Posteriormente, é que começa o curso e os internos participantes assumem o compromisso de ficarem até o final. “Não podem faltar, sem faltas, a não ser em situação de saída temporária, mas não saindo eles veem todos os dias, são bem compromissados”, garante a terapeuta.

A vivência inicia com aulas duas vezes por semana, depois começa o curso propriamente dito, que é chamado de “quarentena”, é um período de 40 dias ininterruptos, incluindo sábados, domingos e feriados. “Os idosos estão terminando a quarentena na próxima semana e a nova turma ainda está na vivência, que são dias intercalados, depois inicia a quarentena deles também”, esclarece Ana.

Benefícios – Segundo a terapeuta, os idosos têm relatado que gostam muito, principalmente na remissão de dores na coluna. Ela conta que os internos relatavam que sentiam determinados incômodos físicos e que após o início das aulas de yoga, não estão mais sentindo.

“Estão mais tranquilos também. Inclusive, como estamos no regime semiaberto, muitos saem para trabalhar, só que os idosos, por conta de comorbidades, são um grupo em que poucos trabalham, então eles tem sentido muitos benefícios, tanto físico quanto mental. Estão mais tranquilos, com a diminuição de ansiedade e estão dormindo melhor”, afiança a terapeuta ocupacional.

O interno do CRC, P.C, de 24 anos, conta que desde o primeiro dia de aula gostou bastante da prática de yoga. “Está sendo ótimo e muito produtivo. A gente vê que se controla né? Nosso espírito, nossa mente, pra gente viver um pouco melhor nesse ambiente, é muito bom”, aprova o apenado.

S. M., de 22 anos, da turma de LGBTQIA+ do CRC, revela que está retomando o contato com a yoga, uma vez que conheceu o projeto na Central de Triagem Metropolitana 2 (CTM 2). S. diz que o projeto Respirando Liberdade é uma verdadeira maravilha para quem está privado de liberdade, principalmente para as pessoas que fazem o tratamento de medicamento controlado.

“É uma ajuda muito grande porque mexe com a nossa mente, com o nosso corpo, com o espírito, então deixa a nossa alma mais tranquila e a gente fica bem menos tenso, mais suave e eu acho maravilhoso esse curso, a professora é super educada. A cada dia ela ensina pra gente coisas melhores que nos poderemos usufruir daqui pra frente na nossa vida”, ressalta a interna.

Há três meses praticando a yoga no Presidio Estadual Metropolitano 3 (PEM 3) , S.W., de 28 anos, revela que está sendo muito positiva a participação nas aulas. “Tem sido maravilhoso pra mim. A yoga tem ajudado bastante no meu viver no cárcere. Eu vivia deprimido, angustiado, e a yoga trouxe uma mudança de vida. Eu agradeço muito essa oportunidade que a casa penal está me dando e de sair uma pessoa ressocializada daqui”, concluiu o interno.

Alguns benefícios da prática da Yoga: diminui o estresse e a ansiedade; ajuda a reduzir inflamações do corpo; melhora a saúde do coração e a qualidade de vida; combate a depressão; ajuda a reduzir dor crônica; promove a qualidade do sono; melhora a flexibilidade e o equilíbrio; ajuda a melhorar a respiração; a aliviar enxaquecas; promove hábitos alimentares saudáveis e ajuda a aumentar a força física.

Texto: Márcia Sousa/NCS SEAP

Por Governo do Pará (SECOM)

Fonte: Agência Brasil/Foto: Uchoa Silva