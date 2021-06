Prática de escaladas em parques nacionais é regulamentada

Com o intuito de desburocratizar e simplificar os procedimentos para atividades esportivas e recreativas de escalada no Brasil, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), juntamente com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), publicou nova regulamentação para a prática da atividade em parques nacionais.

As novas regras têm como objetivo a ordenação e a otimização da prática de escalada e dos serviços prestados em apoio, como condução e acompanhamento dos praticantes, cursos de instrução e locação de equipamentos, levando em consideração características e necessidades de cada parque.

Desde 2019, a ação conjunta do ICMBio com Ministério do Meio Ambiente (MMA) já resultou em cerca de 30 editais publicados para variados serviços em diferentes parques, o que corresponde a um aumento de 10 vezes em comparação à média de editais dos últimos 10 anos.

Fonte: Brasil 61