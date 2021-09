Práticas levam mais segurança aos pacientes no Hospital Regional do Sudeste do Pará

No mês da segurança do paciente, o Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá, vem promovendo cursos de capacitação aos colaboradores da unidade com objetivo de reforçar metodologias assistenciais, que valorizam o cuidado humanizado aos pacientes.

Realizado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), as capacitações envolvem 73 enfermeiros do HRSP, com destaque para a importância da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). O SAE é uma ferramenta metodológica que garante a precisão e a coesão no cumprimento do processo de enfermagem e de atendimento aos pacientes.

De acordo Paula Dorighetto enfermeira do HRSP, o SAE é uma metodologia implementada no país pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), que na prática implantou os processos de enfermagem, tornando a assistência mais sistemática e organizada.

“Os processos de enfermagem se organizam em cinco etapas: a coleta de dados, o diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. Todas elas contribuem para um atendimento mais seguro, especializado, humanizado e proporciona uma melhor experiência ao paciente”, explicou.

A profissional ainda ressaltou que, para reforçar o aprendizado durante as capacitações, foi produzido um manual técnico direcionado ao perfil de atendimento da instituição, que irá ajudar os profissionais de enfermagem a realizar uma assistência de qualidade.

Enfermeiro hospitalista

Para contribuir com um modelo assistencial que visa um cuidado completo e individualizado dos pacientes, o Regional do Sudeste implantou no ano passado a participação do enfermeiro hospitalista, profissional que contribui com a segurança e gestão clínica dos pacientes internados, no planejamento da assistência e otimização dos processos de enfermagem na unidade.

Segundo Rosialdo Lobato, diretor assistencial do HRSP, o enfermeiro hospitalista atua como uma ponte em um modelo horizontal entre todos que prestam assistência na instituição, sendo essencial no atendimento integrado do paciente, em conjunto com o médico e toda a equipe multiprofissional.

“Nós temos hoje cinco enfermeiros hospitalistas no HRSP, que contribuem para a segurança dos nossos pacientes. São profissionais altamente qualificados, que atuam fortalecendo o planejamento dos cuidados prescritos, desde a entrada do usuário até a sua alta hospitalar”, ressaltou.

Workshop

Para fortalecer a cultura de segurança institucional, o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) da unidade, promoveu de 13 a 20 de setembro, workshop sobre as Seis Metas Internacionais de Segurança do Paciente. A programação contou com dinâmicas, treinamentos e atividades lúdicas, voltadas as equipes assistenciais e administravas.

As seis metas, estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), envolvem a identificação correta dos pacientes, comunicação efetiva, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, higienização das mãos e prevenção de quedas e lesão por pressão.

O Regional do Sudeste do Pará é uma unidade que pertence ao Governo do Pará, sendo gerenciado pela entidade filantrópica Pró-Saúde e com atendimento 100% SUS (Sistema Único de Saúde).

O hospital é referência para mais de 1 milhão de pessoas de 22 municípios da região na prestação de serviços como ortopedia-traumatologia, cardiologia, oftalmologia, cirurgia plástica reparadora, hemodiálise e até partos de alto risco.

Texto: Enderson Oliveira/ Ascom HRSP

Por Luana Laboissiere (SECOM)

Fonte: Agência Pará