Práticas que aliviam a dor e substituem o uso de remédio gradativamente são trabalhadas na rede de saúde municipal de Belém

Um projeto pioneiro na saúde municipal de Belém vem trabalhando a aplicação de práticas não farmacológicas de alívio da dor, que substituem progressivamente o uso de medicamentos, de acordo com o processo de cada pessoa.

O Projeto Práticas Integrativas Complementares (PICS), foram implantadas há um ano na casa de Saúde do idoso, localizado na Av. Governador José Malcher, no bairro Nazaré, em Belém, e recebe de 7 ás 18 horas, idosos com mais de 60 anos, encaminhados com a guia de referência feita pelos médicos das Unidades Básicas de Saúde e Estratégia da Saúde da Família (EFS).

Segundo a Agência Ananindeua, o fisioterapeura e responsável por realizar o procedimento de acupuntura, Adriano Roberto Pereira da Silva, explica: “Depois de passar pela consulta com especialista, o idoso chega à fisioterapia e aí a gente consegue fazer o tratamento dele (idoso). Nós conversamos com os idosos, por meio da anamnese, fazendo perguntas sobre como está o dia a dia, quando começaram as dores e qual a qualidade de vida do paciente. Tudo levamos em conta para fazer um atendimento mais correto possível”.

A casa de Saúde do Idoso conta com uma equipe médica multiprofissional á disposição, que inclui clínico geral, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educadora física, nutricionista, urologista, endocrinologista, geriatra, gastroenterologista e cardiologista, que proporcionam atividades como acupuntura, terapia, além de avaliar o histórico de cada paciente.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Agência Belém

Foto: Ascom Prefeitura de Belém