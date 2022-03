Praticidade: Instagram passa a legendar automaticamente os vídeos

Na terça-feira (1), o líder do Instagram, Adam Mosseri, contou que a empresa está adicionando legendas geradas automaticamente aos vídeos em seu feed. De acordo com ele, as legendas estão “há muito tempo chegando”, sendo que o seu principal rival, o TikTok já havia introduzido legendas automáticas em abril de 2021.

As legendas estarão ativadas por padrão para criadores na plataforma. Agora, o recurso está disponível em “idiomas selecionados” no momento do lançamento, segundo o comunicado de imprensa do Instagram. A empresa estima que a qualidade das legendas melhore à medida que mais pessoas as usem e assim, a inteligência artificial pode se aprimorar.

O Instagram expandirá as legendas para mais idiomas nos próximos meses. Para adicionar as legendas automáticas, basta ir nas configurações do post e ativar a ferramenta.

Antes disso, os usuários precisavam adicionar legendas manualmente aos seus vídeos e a novidade torna o processo perfeito, além de fazer do Instagram uma plataforma mais acessível para usuários surdos e com deficiência auditiva ou qualquer pessoa que prefira assistir a vídeos sem som.

As legendas instantâneas podem tanto mudar os hábitos de visualização como ajudar a aumentar o engajamento do Instagram, porém isso ainda não é uma certeza, por mais que seja possível. Isso porque se as pessoas puderem assistir a vídeos do Instagram sem som, faz com que possam permanecer mais tempo no aplicativo por mais tempo em vez de sair.

Fonte: The Verge

Imagem: Instagram