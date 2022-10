Pratos criativos ajudam na alimentação de crianças internadas no Hospital Abelardo Santos

Com o objetivo de chamar a atenção das crianças na hora de fazer as refeições momento muito importante para a fase de crescimento da criança, o Hospital Regional Dr. Abelardo Santos (HRAS), localizado em Icoaraci, distrito de Belém, investe em pratos coloridos e decorados servidos na pediatria da unidade, a iniciativa está enchendo os olhos e agradando o paladar da garotada.

A estratégia é uma combinação de grãos , proteínas a legumes e frutas, de uma forma lúdica, tem contribuído para a adesão a um cardápio saudável, sem que ninguém perca o apetite na hora das refeições.

A unidade, referência no atendimento de pediatria da rede estadual de saúde do Pará, também aposta em personagens infantis para a entrega dos alimentos e, ainda, em bilhetes com mensagens de incentivo e apoio na hora das refeições. Ao total, até 100 refeições lúdicas são entregues por dia.

A forma criativa e lúdica com que os pacientes pediátricos passaram a receber as refeições no Aberlado Santos reforça o compromisso e com a politica de humanização da unidade.

“O HRAS é o maior hospital do Pará, e, usamos essa mega infraestrutura, para uma melhora contínua na assistência de nossos pacientes. O público infantil conta com várias particularidades, e estamos, a cada dia, avançando em estratégias e ações para que nossas crianças sejam bem assistidas e tenham uma internação minimamente traumática”, observou Marcos Silveira, diretor executivo do Abelardo Santos.

O HRAS conta com um pronto-socorro pediátrico, com atendimento de urgência e emergência, composto por sala vermelha, sala amarela e sala azul. A unidade atende os mais diversos tipos de doenças, porém, as maiores demandas são as viroses e casos especializados em atendimento para cirurgia.

A unidade atua também, em internação clínica e na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), feita em caráter de urgência ou através de regularização. O Aberlado Santos tem, também, o suporte de 50 leitos voltados à recuperação dos bebês prematuros. Os leitos estão divididos em UTIs e Unidade de Cuidados Intermediários (UCI).

Fotos: Divulgação