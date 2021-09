Prazo com desconto para pagar IPVA expira na próxima segunda-feira

Os donos de carro com placas de final 70 e 90 tem até segunda-feira (27) para pagar o IPVA com desconto, já para os motoristas que não apresentam multas há dois anos pagam 15% amenos sobre o valor do IPVA. Para quem está desde de 2020 sem receber multas terá o desconto de 10 %, e para as demais situações, são oferecidos 5% de desconto.

As formas de pagamentos podem ser feitas com antecipação tendo desconto em parcela única, parcelamento em até três vezes antes do vencimento não terá desconto, ou pagamento integral junto com o licenciamento sem desconto. Após a data do licenciamento, o pagamento do IPVA será feito com acréscimo de multas e juros.

Aos interessados em pagar o IPVA em três parcelas, deve entrar no site da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) o mais rápido possível, e verificar o calendário com os prazos finais.

O contribuinte pode solicitar no portal de Serviços da Sefa, na opção IPVA Antecipação, para verificar o valor do imposto e emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), para realizar o pagamento em cota única ou parcelado.

O pagamento é feito na rede bancária autorizada (Banpará, Banco da Amazônia, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Caixa Econômica Federal), as casas lotéricas também recebe o pagamento. Quando não há antecipação do recolhimento do imposto, o IPVA será pago junto com o licenciamento do Departamento de Trânsito (Detran).

As alíquotas do IPVA são de 2,5% para automóveis, caminhonetes e veículos aquaviários recreativos ou esportivos, inclusive jet ski e veículos aeroviários sem finalidade comercial. Os ônibus, microônibus, caminhões, cavalos mecânicos, motocicletas e similares são de 1%.

Para quem está com os débitos vencidos o parcelamento do IPVA, pode ser feito diretamente no Portal de Serviços da Sefa. Os veículos rodoviários com fabricação de 15 ou mais anos não precisam fazer os pagamentos do IPVA.

Para mais informações ligue para a central da Sefa, no número: 0800-725-5533, o atendimento é feito das 8h ás 20h, nos dias de segunda sexta-feira.

O site da Sefa: www.sefa.pa.gov.br e também pelo e-mail: atendimento@sefa.pa.gov.br

Foto: A Província Do Pará

Jornalista: Marina Moreira