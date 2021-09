Prazo de contrato é prorrogado e custo da construção de terminais hidroviários na região oeste do Pará tem reajuste

A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), publicou esta semana, no Diário Oficial do Estado (DOE), termos aditivos prorrogando os prazos dos contratos com a empresa responsável pela construção de terminais hidroviários de passageiros nos municípios de Óbidos, Almeirim, Faro e Terra Santa, na região oeste do Pará.

Assinados pelo presidente da CPH, Abraão Benassuly Neto, os contratos com a empresa ganharam até seis meses de vigência. No município de Óbidos, o novo prazo compreende o período de 26 de agosto de 2021 a 16 de fevereiro de 2022.

Já no caso do contrato da prestação de serviço da execução das obras e serviços de construção do terminal hidroviário de Almeirim, o contrato tem validade de pouco mais de três meses, iniciando em 30 de agosto e encerrando em 28 de dezembro de 2021.

Mesmo período de prorrogação do prazo do contrato da empresa que que constrói os terminais dos municípios de Faro e Terra Santa, que vai de 29 de agosto a 27 de dezembro.

A empresa que está construindo os terminais de passageiros e cargas na região é a Engeport Engenheira Eireli.

Esta semana, foram publicados também, os termos de apostilamento que trata dos reajustes dos valores desses contratos.

Em relação ao valor global do contrato, referente aos serviços que estão sendo executados no município de Almeirim, o montante é de R$ 3.728.558,45 e sofreu um reajuste retroativo no valor de R$ 292.814,50. A partir do presente Termo de Apostilamento o valor global do contrato nº 015/2017, referente aos serviços em Almeirim, passa a ser de R$ 4.021.372,95.

Já nos serviços prestados em Prainha, o valor global do contrato de R$ 3.292.640,99 sofrerá reajuste retroativo no valor de R$ 225.421,77. Após e no município de Prainha, o valor montante passará a ser de R$ 3.518.062,76.

Em Faro, o valor global do contrato de R$ 4.694.222,99 sofreu o reajuste retroativo no valor de R$ 318.902,50 e passa a ser de R$ 5.013.125,49.

Em relação aos serviços prestados no município de Terra Santa, o valor global do contrato de R$ 3.889.594,21 sofrerá reajuste retroativo no valor de R$ 183.511,60 e passará a ser de R$ 4.073.105,81.

O valor do contrato, referente aos serviços no município de Curuá, é de R$ 3.751.102,10 e com reajuste retroativo no valor de R$ 270.631,22 o valor passará para R$ 4.021.733,32.

Em relação aos serviços prestados em Santana do Tapará, o valor global do contrato de R$ 4.466.342,86 sofrerá reajuste retroativo no valor de R$ 425.375,79 e passará para R$ 4.891.718,65.

Fonte: O Estado Net