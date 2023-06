Prazo de recenseamento da Previdência Municipal termina em 7 dias

O Censo Previdenciário Municipal entrou na reta final do período de atualização cadastral, financeira e funcional obrigatória dos servidores efetivos, aposentados e pensionistas da Prefeitura e da Câmara Municipal de Belém. No próximo dia 30 de junho, às 23h59, encerra o prazo de realização do recenseamento.

Até esta sexta-feira,23, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) contabilizou 20% de segurados ainda não recenseados e que, dessa forma, ficarão passíveis de ter seus pagamentos salariais e proventos previdenciários (aposentadorias e pensões) suspensos até a regularização da pendência. Após o final do prazo, quem não fizer o Censo terá oportunidade de fazê-lo via Internet, por meio do site www.agendacenso.com.br/ipmb ou pelo aplicativo Meu RPPS, até o dia 14 de julho.

“Desde o início, em 12 de dezembro de 2022, o IPMB e a empresa contratada para coordenar o Censo, por meio de sua equipe de recenseadores, têm realizado ações voltadas à divulgação e ao atendimento para garantir a realização do recenseamento aos segurados”, destacou a presidenta da autarquia previdenciária, Edna D’Araújo.

Inicialmente em formato on-line, por meio da internet e do aplicativo de celular Meu RPPS, o Censo passou a ser realizado também de modo presencial, no dia 3 de abril, com agendamento e atendimentos no auditório “Dr. Germano da Silveira Ramos”, na sede do IPMB.

A partir de 17 de abril, além do auditório, o recenseamento passou a ocorrer presencialmente também na Agência Distrital de Mosqueiro (Admos) e no Centro de Formação de Educadores Paulo Freire (CFEPF) da Secretaria Municipal de Educação, em Nazaré. Com o encerramento do prazo inicial no dia 16 de maio, por determinação do prefeito municipal de Belém, Edmilson Rodrigues, o Censo foi prorrogado até 30 de junho, devido ao grande número de pessoas que ainda não haviam se recenseado.

Durante os mais de seis meses de duração do Censo, além dos pontos fixos com presenças de dezenas de recenseadores, foram realizados atendimentos ‘in loco’ nas sedes das secretarias com maior número de servidores a serem recenseados, como a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob) e Guarda Municipal de Belém (GMB), e também em escolas, sede do Samu, Prontos Socorros Municipais, Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico e em diversas unidades de municipais saúde.

“Fizemos divulgação do Censo durante eventos com presenças de servidores municipais, em especial na Secretaria Municipal de Educação; durante as palestras do projeto A Previdência É Nossa; em inúmeras entrevistas à imprensa e disparamos comunicados pelo aplicativo Meu RPPS”, salientou Edna D’Araújo.

A autarquia previdenciária promoveu ainda, em 13 de abril, reunião com dirigentes de entidades sindicais representantes dos servidores para reforçar a divulgação e sensibilizar servidores e servidoras para a importância do recenseamento.

Texto: Walrimar Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/IPBM