Prazo de solicitação para instalação de estruturas no percurso do Círio vai até 11 de setembro

Com a chegada de mais uma celebração do Círio de Nazaré, Belém começa a se preparar para receber e comportar milhares de fiéis e uma das principais tradições dos moradores e visitantes da cidade, durante a festividade, é ver a passagem das procissões de locais estratégicos e privilegiados. Com isso, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), está recebendo solicitações para a aprovação de instalação de estruturas no percurso do Círio.

De acordo com o diretor do Departamento de Análises de Projetos e Fiscalização (Deaf/Seurb), Mayk Durans, a autorização para a instalação de estruturas como palcos, praticáveis, palanques, tapumes e arquibancadas para acompanhar as romarias, deve ser solicitada à Secretaria. Para isso é necessário enviar, pelo e-mail oficioscirio2023@gmail.com os seguintes documentos:

– Projeto;

– ART ou RRT do responsável técnico pela estrutura;

– Parecer do Corpo de Bombeiros;

– Parecer da Fundação Municipal de Cultura de Belém.

O titular da secretaria de Urbanismo, Deivison Alves, destaca que a instalação legal de estruturas se dá inicialmente pela solicitação à secretaria. “A prefeitura vêm explicando para todos como serão esses procedimentos, até como forma de segurança. A nossa intenção é que ocorra tudo tranquilo este ano. Cada um vai montar o seu material, mas é importante termos esse controle”, reforça o Secretário.

Em 2022 os pedidos apresentados à Seurb foram analisados caso a caso com bastante cautela, lembra Deivison Alves. “Estamos falando de duas grandes procissões, que envolvem uma multidão. Temos que pensar na segurança de todos e todas. Temos um email, telefone e whatsapp disponíveis para elucidar quaisquer dúvidas e fazer do Círio de Nazaré 2023, uma celebração de fé sem igual”, complementa.

As solicitações devem ser feitas até o dia 11 de setembro. Para mais informações, o Deaf dispõe o telefone fixo (3251-4467) e o número de whatsapp (91) 98420 5644. Os interessados também podem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Urbanismo, na Av. José Malcher, 1622, de segunda a sexta-feira, de 8h às 13h.

Texto: Sarah Carneiro

Fonte: Agência Belém/Foto: AScom/Seurb