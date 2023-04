Prazo final para atualização no CadÚnico encerrou nesta sexta-feira, 14

Encerrou nesta sexta-feira, 14, o prazo para atualização cadastral no CadÚnico para a averiguação unipessoal e averiguação de renda das pessoas incluídas no período de 2016 a 2019.

O Cadastro Único para Programas Sociais ou CadÚnico é um instrumento de coleta de dados e informações, que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.

Só em Belém, cerca de 17 mil usuários foram notificados a fazerem o procedimento, por meio de carta enviada ao endereço residencial, mensagem contida no extrato bancário e pelo aplicativo Meu CadÚnico.

Dia D – Com o objetivo de oferecer comodidade e celeridade ao público prioritário, a direção da Fundação Papa João XXIII (Funpapa) promoveu o Dia D da Atualização Cadastral, no último dia 5.

Neste dia, todos os 12 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Belém e mais a Central do CadÚnico atenderam, exclusivamente este público, e assim evitaram ao longo dos demais dias, longas filas e transtornos à população. Só no Dia D, cerca de quatro mil pessoas compareceram em todas as unidades da Funpapa, que seguiu realizando o procedimento.

Último dia – Segundo a coordenadora geral da Proteção Social Básica (PSB), Denise Marques, o Dia D foi muito importante para que a instituição pudesse concluir os dias finais do prazo sem grandes dificuldades de atendimento.

“Nosso maior objetivo é evitar que aqueles que mais precisam tenham dificuldades em exercer seus direitos. Por isso, buscamos alternativas que facilitem o acesso deles aos serviços” destaca Denise. O último dia em todas as unidades foi considerado tranquilo, sem intercorrências de tumultos e instabilidade no sistema do governo federal, esclareceu a coordenadora.

Balanço – O banco de dados da Central do CadÚnico é de competência do Governo Federal, cabendo aos municípios fazer o gerenciamento. A Funpapa realiza essas atualizações diariamente. No entanto, o governo federal ainda não disponibilizou o quantitativo de quantas pessoas ainda faltam. Esse levantamento será disponibilizado em maio, após o diagnóstico geral de todos os municípios.

Texto: Maura Carvalho

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém