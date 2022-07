Prazo para cadastro e atualização de dados no CadÚnico é prorrogado

Amanhã (15) seria o último dia para o cadastramento e atualização do CadÚnico, Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. Na manhã desta quarta-feira (14) em Belém, a Assistência Social (CRAS), localizado na Augusto Montenegro já estava com uma grande fila para quem deixou para resolver suas pendências nas vésperas do último dia.

As grandes filas não foram apenas na capital paraense, o Brasil todo passou por filas e reclamações por parte de quem precisava fazer o cadastro e atualização do CadÚnico, diante disso o Governo Federal decidiu prorrogar o prazo para outubro, tempo suficiente para os beneficiários se regularizarem.

CadÚnico

O Cadastro Único (CadÚnico) é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais como Tarifa Social de Energia Elétrica e Beneficio de Prestação Continuada (BPC), também dar direito ao Auxilio Emergencial e ao Auxilio Brasil, entre outros benefícios.

Foto: Reprodução Ilustração / Ag Belém