Prazo para o recadastramento do “Água Pará” termina nesta sexta-feira (30) 

Beneficiários do “Água Pará” têm até esta sexta-feira (30) para realizar o recadastramento junto ao programa social, que pode ser feito de duas formas: através do site da Companhia de Saneamento do Pará, no endereço eletrônico https://www.cosanpa.pa.gov.br/ , ou pessoalmente, nas Centrais de Atendimento da Cosanpa. Os endereços das lojas de atendimento em todo o estado estão disponíveis no site da Companhia.

Os documentos necessários para realizar o recadastramento são: uma fatura (conta de água) da Cosanpa, RG, CPF, cartão do Bolsa Família ou folha resumo do CadÚnico. Todos os beneficiários do “Água Pará” no estado precisam fazer o recadastramento para validação dos dados. Caso haja qualquer diferença nesses dados, o risco é de perda do benefício.

“Água Pará” – Lançado em 2021 pelo Governo do Estado, por meio da Cosanpa, o “Água Para” já beneficiou mais de um milhão de pessoas nos 54 municípios atendidos pela Companhia. O programa garante o pagamento da fatura com o consumo de até 20 metros cúbicos (equivalente a 20 mil litros de água), beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom/Cosampa