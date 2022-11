Prazo para regularização do licenciamento anual de placas com final 0 inicia nesta sexta-feira (11)

Iniciou nesta sexta-feira (11) e segue até o dia 25 de novembro, o prazo final para os condutores realizarem a regularização do licenciamento anual dos veículos com o final de placa 0. O licenciamento é uma taxa de serviço do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) para obtenção do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), documento de autorização para que o automóvel possa trafegar livremente. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículos com o licenciamento anual em atraso incorre em infração gravíssima e pode gerar multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na Carteira de Habilitação e apreensão do veículo.

Trafegar com o licenciamento irregular está entre as infrações mais registradas pelo Detran. Somente no mês de julho, quando é realizada a “Operação Verão”, o órgão registrou 1.036 veículos que não estavam devidamente licenciados, ficando em 2° lugar no ranking das infrações mais cometidas no mês do veraneio paraense. Em todo o estado, até o mês de julho deste ano, 2.164 veículos já foram autuados por licenciamento atrasado.

O coordenador de registro de veículos do Detran, Enrique Barbosa, explica que o condutor precisa estar atento às datas em que precisa regularizar o veículo. Para isso, observar antecipadamente a numeração da placa e o respectivo mês de vencimento são importantes para evitar transtornos, pois, uma vez que o licenciamento está prestes a vencer, o condutor deve realizar de imediato os procedimentos para regularização do veículo. “Os proprietários de veículos automotores devem ficar atentos ao calendário de licenciamento, é importante estar em dia com o licenciamento anual para evitar transtornos”, reforça Enrique Barbosa.

Regularização

No site do Detran, os motoristas podem acessar o calendário com o tabela do licenciamento anual e verificar com antecedência a data de vencimento do veículo. O condutor deve entrar no site e acessar a aba veículos>Boleto Licenciamento ano atual ou >Boleto Licenciamento ano anterior, preencher os dados da placa, renavam e efetuar o pagamento do boleto.

Para os condutores que se encontram com o CRLV vencido, a orientação é acessar o site do Detran para baixar e efetuar o pagamento do boleto se o veículo for particular. Caso o veículo seja alugado, é necessário levá-lo até a sede do órgão ou nas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran) juntamente com os documentos pessoais do condutor, do veículo e autorização reconhecida em cartório. O Detran ressalta que após o pagamento, a versão digital do CRLV poderá ser acessada no aplicataivo Carteira Digital de Trânsito. Essa é a única forma de obter o documento, que desde 2021 não é mais disponibilizado fisicamente na forma impressa ao usuário. Vale ressaltar que o documento só será disponibilizado no aplicativo caso esteja 100% regularizado, sem multas pendentes em qualquer órgão autuador.

Parcelamento

O Detran destaca que os motoristas podem parcelar o pagamento de débitos anteriores por meio do site. “Caso o condutor precise parcelar tudo, tanto anos anteriores quanto o ano atual, é preciso vir até a sede do órgão ou da Ciretran, trazer os documentos do veículo, o boleto e realizar o atendimento em um dos guichês, fazer o orçamento para análise das condições do parcelamento para esta finalidade, podendo parcelar em até 12 vezes”, explica Enrique.

Para maiores informações, o usuário pode procurar uma das Unidades do Detran ou ligar para o canal de atendimento pelo número 154 ou (91) 3289-7500.

(Colaboração: Heloiá Carneiro – Asdecom/Detran)

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim