Prazo para saque extraordinário do FGTS termina em um mês

Os trabalhadores que ainda não realizaram o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) têm cerca de um mês para retirar os valores aos quais têm direito. A quantia vai ficar disponível aos beneficiários até o dia 15 de dezembro e após essa data o valor retornará para as contas do fundo.

O calendário de saques, que permitiu a retirada de R$ 1 mil por trabalhador, começou no dia 20 de abril, para os nascidos em janeiro, e terminou no dia 15 de junho, para aqueles que nasceram em dezembro. Cerca de R$ 8 bilhões ainda estão disponíveis para serem resgatados.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o crédito por trabalhador foi realizado por meio do aplicativo Caixa Tem para 45,2 milhões de trabalhadores, no total de R$ 30,9 bilhões. Para quem não recebeu, o saque poderá ser solicitado por meio do aplicativo FGTS até o dia 15 de dezembro.

Neste ano, cada trabalhador poderá retirar até R$ 1 mil, independentemente do número de contas que tenha no fundo. Caso o trabalhador tenha mais de uma conta no FGTS, o saque será feito na seguinte ordem: primeiro, as contas relativas a contratos de trabalho extintos, com início pela que tiver o menor saldo; em seguida, as demais contas vinculadas, com início pela de menor saldo.

Fonte: Pleno News/Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo