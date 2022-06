Pré-candidato à Presidência, Pablo Marçal cumpre agenda em Marabá

O pré-candidato à Presidência da República Pablo Marçal, do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), está cumprindo agenda do movimento “Marçal pelo Brasil”, e vem garantindo o apoio de lideranças políticas, além do público em geral. Ele diz que não é “de esquerda, nem de direita, mas do alto”, e que vai “destravar a nação”, expressão constante usada em suas palestras.

Em Marabá, no sudeste do Pará, o coach motivacional e influenciador desembarcou no Aeroporto João Correa da Rocha e conversou com apoiadores lá mesmo, durante pouco mais de meia hora, na tarde da última sexta-feira (24).

“O Brasil é grande, mas eu não tenho preguiça. Andar pelo país me fez perceber que o Brasil não foi descoberto ainda. O brasileiro não sabe das riquezas que têm, se soubesse não deixaria a nação do jeito que está”, afirma Marçal.

Com 3,6 milhões de seguidores somados no Instagram e no YouTube, o multi-empresário anunciou sua pré-candidatura pelo PROS em maio. Marçal demonstra confiança, tem crescido nas pesquisas, se mostra preparado nas entrevistas e não se deixa intimidar pelos candidatos que estão há mais tempo na política.

“Eu sempre me senti perto dos brasileiros, pois nos falamos diariamente pela internet. Agora chegou a hora de estreitar ainda mais essa relação e ouvir o povo do outro lado da tela. Quero encontrar com as pessoas, sentir o coração delas e falar do nosso principal projeto: o Brasil”, diz Pablo Marçal.

Marçal aparece com 1% das intenções de voto na mais recente pesquisa do instituto Datafolha divulgada na última quinta-feira (23), pelo jornal “Folha de S.Paulo”. O levantamento ouviu 2.556 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Durante a agenda em Marabá, o pré-candidato ao Palácio do Planalto foi enfático em dizer que não representa a terceira via.

“Sei que não vou agradar muita gente, e que vamos apanhar bastante, mas não somos a terceira via. Ela [terceira via] mandou um recado de que não existe. É muito difícil em um cenário político os partidos terem unidade. Se alguém está na esperança, quero dizer que ela foi abortada, naufragou”, destacou, completando que não existe outra via alternativa para governar o País. “Sou a única via que pode destravar o Brasil”.

Pablo Marçal continua viajando pelo País e participando de entrevistas em emissoras de televisão nacionais, na tentativa de alavancar o projeto do partido, que também apresenta como meta a eleição de uma bancada de no mínimo 18 deputados federais nas eleições deste ano. Além disso, ele garante que sua campanha não utilizará recursos oriundos do fundo eleitoral. “Tenho um compromisso com o meu partido e com o Brasil”, ressalta.

