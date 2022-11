Preamar da Consciência Negra promove oficina de Breaking na UsiPaz Jurunas/Condor

Contribuir para a disseminação e valorização da cultura Hip Hop no Estado é o objetivo do Governo do Pará, que por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realiza a partir desta segunda-feira (07) uma oficina de Breaking, na Usina da Paz Jurunas/Condor, em Belém. A ação faz parte do Preamar da Consciência Negra, programação especial que prossegue até o dia 19, sempre a partir de 18 h, em vários equipamentos culturais, sociais e turísticos do Estado.

Thaysa Magalhães, ministrante da oficina, explica que a dança break é apenas um dos elementos que constituem a cultura Hip Hop, e será inserida nas Olimpíadas a partir de 2024, em Paris. Ela iniciou no ritmo em 2008, também por meio de um projeto social, e hoje a modalidade é sua profissão e filosofia de vida.

“É muito importante trazer aqui para a Usina esse tipo de movimento, porque conseguimos trabalhar tanto o lado artístico, de lazer, quanto o profissional. Quem dança break também é um atleta, e esse aqui pode ser o início da trajetória esportiva de alguns desses jovens. É muito legal poder trabalhar com o público infantil, juvenil e até adulto. Aqui eu vejo uma oportunidade de encontrar talentos”, ressaltou Thaysa.

Para a oficina foram disponibilizadas 30 vagas. As inscrições serão feitas até o preenchimento de todas as vagas. Para participar, basta se dirigir à recepção da UsiPaz Jurunas/Condor.

Oportunidade – A estudante Isabela Rodrigues, 9 anos, nunca havia experimentado o ritmo, mas decidiu participar à convite de Thaysa. “Eu tô achando muito legal, muito bom para as crianças daqui, porque antigamente a gente só brincava na rua, e agora podemos aprender vários esportes e danças. Essa oficina vai ajudar a me comunicar melhor com a música”, disse Isabela.

Para Elane Gadelha, gestora do TerPaz (Programa Territórios pela Paz) pela Secult, é só o início de outras ações de visibilidade do Hip Hop na Usipaz Jurunas/Condor. “Nessa UsiPaz recém-inaugurada já iniciaremos as ações com o breakdance, que não só dá visibilidade às manifestações das ruas, mas evidencia o indivíduo que sobressai tanto nos aspectos ginásticos, como nos aspectos artísticos que a atividade propicia”, reforçou.

