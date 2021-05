Precária sinalização causa acidentes em cruzamento no Marco: veja imagens

Quem já dirigiu pelo cruzamento da avenida Rômulo Maiorana com travessa do Chaco, no bairro do Marco, certamente já teve dificuldades para entender de quem é a preferencial. Muitos motoristas reclamam que a sinalização é precária no local e que pela noite tudo fica ainda pior.

O ponto já é conhecido por inúmeros acidentes e há anos nada é feito, mesmo sendo bem próximo da Câmara de Vereadores de Belém.

Mas afinal, de quem é a preferencial? É de quem está na avenida Rômulo Maiorana. Porém, na travessa do Chaco o “Pare” escrito na pista está bastante precário. Talvez o ideal seria uma placa ou um sinal reforçando atenção ao trecho.

A confusão também acontece porque muito motoristas acham que a via de maior largura sempre tem a preferencial, o que não é o caso no trecho. Além disso, a iluminação não é das melhores no período da noite. Uma intervenção da prefeitura no local é urgente para cessar os inúmeros acidentes que acontecem por ali.

Neste final de semana, por exemplo na sexta-feira, 14, por volta das 10h, mais um acidente naquele cruzamento. Dessa vez um carro vermelho avançou a preferencial e um motociclista não conseguiu frear a tempo.

Veja esse e mais dois acidentes que aconteceram no mesmo lugar só neste ano:

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação