Preço abusivo do caranguejo registra alta acumulada em 2021 de quase 15,00%

A exemplo de outros produtos de cunho alimentar, a unidade do Caranguejo (tipo médio) consumido pelos paraenses, também fechou o ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) com alta acumulada de preço e bem superior à inflação calculada em 10,16% (INPC/IBGE) para o mesmo período. As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 31, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que realizou pesquisas conjuntas com a Secretaria Municipal de Economia de Belém (Secon/PMB).



O Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço do Caranguejo em feiras livres e Mercados Municipais da capital desde o inicio dos anos 80, e também desde o ano de 2013. Esta pesquisa que também envolve o Pescado, passou a ser feita em conjunto com a Prefeitura Municipal de Belém, fruto de Convenio de Cooperação Técnica.



Segundo as pesquisas, o Caranguejo do tipo médio apresentou a seguinte trajetória de preço no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021): Em Dezembro/2020, a unidade do produto foi comercializada em média a R$ 2,33, com os preços oscilando entre R$ 2,00 a R$ 3,00. No inicio do ano passado (Janeiro/2021), foi comercializado em média a R$ 2,50, com os preços oscilando entre R$ 2,00 a R$ 3,00 e, no mês passado (Dezembro/2021), foi comercializado em média a R$ 2,67, com os preços oscilando entre R$ 2,00 a R$ 3,50.



Com isso, o Caranguejo do tipo médio comercializado em feiras livres e mercados municipais da capital apresentou alta acumulada de preço no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021) de quase 15,00% contra uma inflação calculada em de 10,16% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

Ainda segundo o DIEESE/PA, os reflexos desta alta de preços do caranguejo (acima da inflação) no final no ano passado (Dezembro/2021), foram sentidos pela população na aquisição do produto e seus derivados comercializados em bares e restaurantes.



Para este 1º trimestre/2021, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA “deveremos ter novas altas no preço do Caranguejo comercializado, não só na Capital, mas em todo o Estado devido a vários fatores que envolvem a comercialização, entre eles a diminuição da oferta do produto nos principais locais de venda, pois a exemplo de anos anteriores, teremos o período do defeso do caranguejo”.



DEFESO



Conforme informações colhidas pelo Dieese/PA, para este ano de 2022, os órgãos de proteção e fiscalização do caranguejo estabeleceram o período de defeso em três meses (Janeiro a Março) e em quatro datas diferentes. Neste mês de Janeiro/2022, o defeso começou no dia 03 e foi estendido atendido até o dia 08/01; o segundo terá seu inicio em Fevereiro/2022 (no período de 02 a 07) e o terceiro acontecerá no mês de Março/2022 em dois períodos diferentes (o primeiro no período de 03 a 08/03 e o segundo no período de 19 a 24/03). No período de defeso, ficam proibidos a captura, o transporte, o armazenamento, o beneficiamento e a comercialização do produto (Caranguejo Uça). O período de Defeso do Caranguejo é muito importante para preservação da espécie.

Imagem: Reprodução/Mayra-Jankowsky