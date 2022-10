Preço da banana supera inflação deste ano e atinge os 13% em Belém

Em setembro deste ano, pela primeira vez, o custo da Cesta Básica apresentou queda. Mesmo assim, a Cesta Básica comercializada na Capital paraense custou R$ 622,46 e ainda compromete na sua aquisição mais da metade do atual Salário Mínimo de R$ 1.212,00 (em vigor desde 01/01/2022). As informações foram divulgadas na manhã desta segunda-feira, 17, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, nem todos os produtos da cesta apresentaram recuos, caso da banana, por exemplo, que voltou a ficar mais cara em setembro.

Ainda segundo o Dieese/PA, com a nova alta verificada no mês passado, a banana também apresentou alta de preço superior à inflação nos balanço dos nove primeiros meses deste ano (Janeiro-Setembro/2022) e também os últimos 12 meses (Setembro/2021-Setembro/2022).

O Dieese/PA pesquisa semanalmente o preço da banana (Prata e Nanica) em feiras livres e supermercados da capital. Em supermercados a venda é feita por quilo e nas feiras livres por dúzia e também por quilo. Para efeito de padronização da Cesta Básica, os preços são coletados pelo Dieese/PA e transformados para dúzia.

Deste modo, nos últimos 12 meses, a trajetória no preço da dúzia da banana foi a seguinte: Em Setembro/2021, a dúzia da banana foi comercializada em média em firas e spermercados da capital a R$ 7,00; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializada em média a R$ 7,11. No início deste ano (Janeiro/2022), foi comercializada em média a R$ 7,49; R$ 7,90 em agosto e, no mês passado (Setembro/2022), com nova alta, foi comercializada em média a R$ 8,06.

Com isso, o preço da dúzia da banana comercializada em firas livres e supermercados da capital apresentou alta de 2,03% no mês passado (Setembro/2022) em relação ao mês de Agosto/2022. Ainda de acordo com as análises do Dieese/PA, no balanço comparativo de preços deste ano (Janeiro-Setembo/2022) a alta acumulada no preço da banana foi de 13,36% contra uma inflação calculada em 4,32% (INPC/IBGE). Já nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 15,00%, percentual também superior à inflação calculada em 7,19% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar