Preço da banana tem alta de mais de 13% nos últimos 12 meses em Belém

O preço pela dúzia da banana comercializada em feiras livres e supermercados da capital continua com os preços em alta. É o que mostra novo estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA com a trajetória de preços do produto nos últimos 12 meses e que é divulgado na manhã desta quarta-feira, 15. Em supermercados, a venda é feita por quilo e nas feiras livres por dúzia e também por quilo. Para efeito de padronização da cesta básica, os preços são coletados e transformados para dúzia.



Segundo as analises do Dieese/PA, a trajetória no preço da dúzia da banana foi a seguinte nos últimos 12 meses: em Agosto/2020, a dúzia da banana foi comercializada em média em feiras e supermercados a R$ 6,20, finalizou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializada em média a R$ 6,77. No começo deste ano (Janeiro/2021), foi comercializada em média a R$ 6,83; em Jul/2021, R$ 6,95 e, no mês passado (Agosto/2021), foi comercializada em média a R$ 7,01.



Com isso o preço da dúzia da banana consumida pelos paraenses apresentou alta de preço de 0,86% no mês passado (Agosto/2021) em relação a Julho/2021, já nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), a alta acumulada no preço do produto alcançou 3,55% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço foi de 13,06% contra uma inflação estimada em 10,42% (INPC/IBGE).

Imagem: Divulgação