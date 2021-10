Preço da carne bovina encareceu 23,12% no Pará nos últimos 12 meses

Continua em alta o preço pelo quilo de carne bovina no Estado do Pará e, em setembro, não foi diferente, a escalada de carestia permaneceu, informou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA nesta segunda-feira, 25.



Conforme dados do Dieese/PA, os reajustes acumulados observados nos preços da carne bovina tanto no ano de 2021 como também nos últimos 12 meses são superiores às inflações registradas para os mesmos períodos.



A trajetória dos preços da carne bovina nos últimos 12 meses foi a seguinte: em Setembro/2020, o quilo do produto, tipo de primeira (Coxão Mole/Chã, Cabeça de Lombo e Paulista) foi comercializado em média a R$ 29,67; encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 33,23. No início deste ano (Janeiro/2021), foi comercializado em média a R$ 33,62; R$ 36,47 agosto e, no mês passado, setembro foi comercializada em média a R$ 36,53 em mercados municipais e supermercados da Grande Belém.



Com isso, o quilo da carne bovina consumida pelos paraenses apresentou alta de preço de 0,16% no mês passado (Setembro/2021) em relação ao mês de Agosto/2021, entretanto no ano de 2021 (Janeiro-Setembro), o reajuste acumulado no preço do produto foi de quase 10,00% contra uma inflação calculada em 7,21% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou 23,12% contra uma inflação calculada em 10,78% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

