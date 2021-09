Preço da carne bovina sobe 32,04% em 12 meses em Belém

Comer carne bovina está cada vez mais proibitivo. O preço pelo quilo de carne bovina comercializado em açougues, mercados municipais e supermercados de Belém, continua com os preços em alta. Em agosto houve alta, assim como o produto também ficou mais proibitivo nos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021) e também nos últimos 12 meses, sempre percentuais superiores à inflação para os períodos pesquisados. A trajetória dos preços da carne bovina em Belém nos últimos 12 meses não foi uniforme.



De acordo com pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 30, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, em agosto de 2020, o quilo da carne bovina de primeira (Coxão Mole/Chã, Cabeça de Lombo e Paulista) foi comercializado em média, em Belém, a R$ 27,62, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 33,23. No inicio deste ano (Janeiro/2021), foi comercializado em média a R$ 33,62; R$ 35,79 em maio; R$ 36,28 em junho; R$ 36,34 em julho e, em agosto, foi encontrado, em média, a R$ 36,47.



Com isso, o quilo da carne bBovina consumida pelos paraenses apresentou alta de preço de 0,36% no mês passado (Agosto/2021) em relação ao mês de Julho/2021. Entretanto, no balanço de preços dos oito primeiros meses deste ano (Janeiro-Agosto/2021), o reajuste acumulado no preço do produto foi de quase 10,00%, contra uma inflação de 5,94% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou 32,04% contra uma inflação de 10,42% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.

Imagem: Divulgação