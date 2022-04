Preço da carne bovina tem reajuste acumulado de quase 5,00% no primeiro trimestre 2022

As sucessivas altas no preço da Carne Bovina tem contribuído fortemente para o aumento do custo de vida dos paraenses. Em março, por exemplo, a Cesta Básica dos paraenses voltou a ficar mais cara, custando R$ 586,00, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual salário mínimo de R$ 1.212,00. Também no mês passado, todos os produtos que compõem a Alimentação Básica apresentaram aumentos de preços, entre eles a carne bovina, que mantém alta constante, apesar de o Pará ser um dos maiores produtores do país.



As análises do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram que o preço do quilo da Carne Bovina em Açougues, Mercados Municipais e Supermercados da Capital voltou a ficar mais caro no mês passado (Março/2022), no 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) e também nos últimos 12 meses.



Segundo as pesquisas do Dieese/PA, foi a seguinte a trajetória de preços da Carne Bovina nos últimos 12 meses: No mês de Março/2021, o o quilo da carne de primeira (Coxão Mole/Chã, Cabeça de Lombo e Paulista) foi comercializado, em média, em Belém, a R$34,84. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$36,82. Iniciou este ano (Janeiro/2022) custando R$37,18; R$38,37 em fevereiro e, no mês passado (Março/2022), foi comercializada em média a R$ 38,59.



Com isso o preço do quilo da Carne Bovina ficou quase 1,00% mais caro no mês passado em relação a fevereiro, mas, no balanço de preços do 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022), a alta acumulada no preço do produto alcançou quase 5,00% contra uma inflação calculada em 3,42% (INPC/IBGE) e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto foi de quase 11,00%.

Como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal da Carne Bovina por trabalhador no Pará é de 4,5 Kg, o gasto total no mês passado (Março/2022) atingiu o valor de R$173,66, com um impacto de 15,49% em relação ao novo Salario Mínimo de R$ 1.212,00. Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês passado (Mar/2022) foi de 31h31minutos.

Ainda de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, a tendência para este mês de Abril ainda é de alta no preço da Carne Bovina.

Imagem: Divulgação