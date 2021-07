Preço da carne já subiu 33,00% somente neste ano

O preço pelo quilo da carne bovina consumida pelo paraense e comercializada em açougues, mercados municipais e supermercados da capital, continua em alta, tanto no balanço dos primeiros cinco meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), como nos últimos 12 meses. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



Segundo as analises do Dieese/PA, a trajetória dos preços da carne bovina em Belém nos últimos 12 meses teve a seguinte trajetória: Em Maio/2020 o quilo da carne de primeira (coxão mole/chã, cabeça de lombo e paulista) foi comercializado, em média, a R$ 26,87, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo vendido, em média, a R$ 33,23. No inicio deste ano (Janeiro/2021), foi comercializado, em média, a R$ 33,62; Abril/2021, a R$ 35,09 e no mês de Maio/2021 já custava R$ 35,79.



Com isso o quilo do produto apresentou alta de preço de cerca de 2,00% no mês de Maio/2021 em relação ao mês de Abril/2021. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2021), o reajuste acumulado alcançou quase 8,00% contra uma inflação calculada em 3,33% (INPC/IBGE) e nos últimos 12 meses, a majoração acumulada alcançou mais cerca de 33,00% contra uma inflação de 8,90% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período.



Foto: Reprodução / Divulgação