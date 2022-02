Preço da carne volta a disparar em janeiro. Nos últimos 12 meses alta atinge 11,00%.

Depois de fechar o ano passado em alta, o preço do quilo da carne bovina consumida pelos paraenses, comercializada em açougues, mercados municipais e supermercados da capital voltou a ficar mais caro no mês passado (Janeiro/2022) e também nos últimos 12 meses. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

As pesquisas do Departamento mostram que a trajetória de preços da carne bovina apresentou a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: em Janeiro/2021, o quilo do produto, tiplo de primeira (Coxão Mole/Chã, Cabeça de Lombo e Paulista), foi comercializado em média em Belém a R$ 33,62. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializada em média a R$ 36,82 e, no mês passado (Janeiro/2022) atingiu os R$ 37,18.

Assim, afirma o Dieese/PA, o preço do quilo de carne bovina ficou cerca de 1,00% mais caro no mês passado em relação aos preços praticados no mês de Dezembro/2021. Toavia, no balanço de preços dos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcança quase 11,00%.

Como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal da Carne Bovina por trabalhador no Pará é de 4,5Kg, o gasto total no mês passado (Janeiro/2022) atingiu o valor de R$ 167,31, com um impacto de 14,95% em relação ao novo Salario Mínimo de R$ 1.212,00 (em vigor desde de 01.01.2022). Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês de Janeiro/2022 foi de 30h22 min.

