Preço da cesta básica alcança os R$610,00 na capital paraense

Pelo quarto mês consecutivo este ano, o custo da Alimentação Básica voltou a ficar mais caro. No mês passado (Abril/2022), a Cesta Básica dos paraenses calculada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA ficou em R$610,31, comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual Salário Mínimo de R$ 1.212,00 (em vigor desde 01.01.2022).

De acordo com a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, efetuada pelo Dieese, no mês passado (Abril/2022), em todas as 17 capitais pesquisadas, houve aumentos de preços.



O balanço efetuado pelo Dieese/PA, sobre preços dos itens que fazem parte da Cesta Básica comercializada em Belém, mostra que todos apresentaram altas, com destaque para o Feijão, com reajuste de 11,91%, seguido do tomate, com alta de 11,63%; Óleo de cozinha (soja), com alta de 9,02%; leite, alta de 4,96%; Arroz, alta de 2,41%; Carne Bovina, alta de 2,25%; Café, alta de 2,09%; Manteiga, alta de 1,32%; Pão, alta de 0,99% e do Açúcar, com alta de 0,86%.



Ainda segundo o Dieese/PA, no mês passado (Abril/2022), o custo da Cesta Básica para uma família padrão paraense, composta de dois adultos e duas crianças, ficou em R$ 1.830,93 sendo necessários, portanto, aproximadamente 1,51 salários mínimos (baseado no valor do Salário Mínimo atual de R$ 1.212,00 para garantir as mínimas necessidades do trabalhador e sua família, somente com alimentação.



A pesquisa da Cesta Básica de alimentos mostra, ainda, que para comprar os 12 itens básicos da Cesta, o trabalhador paraense comprometeu 54,44% do atual Salário Mínimo e teve que trabalhar 110 horas e 47 minutos das 220 horas previstas em Lei.



EM QUATRO MESES

O Balanço efetuado pelo Dieese/PA sobre a trajetória do preço da Alimentação Básica nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril/2022), mostra alta de preço acumulada de quase 10,00%, percentual bem maior que a inflação estimada em torno de 4,00% para o mesmo.

Ainda de acordo com as pesquisa, nos quatro primeiros meses deste ano (Janeiro-Abril), a grande maioria dos produtos que fazem parte da Cesta Básica apresentou aumento de preços, com destaque para o Tomate, com reajuste



acumulado abusivo de 21,67%, seguido do Óleo de cozinha (soja), com alta de 19,29%; Feijão, alta de 18,90%; Café, alta de 9,71%; Banana, alta de 9,56%; Açúcar, alta de 9,35%; Carne Bovina, alta de 7,17%; Leite, alta de 6,65%; Pão, alta de 4,07%; Manteiga, alta de 2,47% e do Arroz, com alta de 2,21%.

Ainda segundo o Dieese/PA, no mesmo período analisado (Janeiro-Abril/2022), apenas a Farinha de mandioca apresentou recuo, com queda de 0,55%.



DOZE MESES

Nos últimos 12 meses (Abril/2020-Abril/2021), o custo da alimentação básica no Pará também ficou mais caro. A Cesta Básica comercializado em Belém apresentou reajuste acumulado 20,65% contra uma inflação estimada em torno de 12,00% para o mesmo período.



A grande maioria dos produtos que fazem parte da Cesta Básica apresentaram aumentos de preços ness período, com destaque novamente para o Tomate, com alta acumulada absurda de 76,47%, seguido do Café, com alta de 70,45%; Açúcar, alta de 38,63%; Óleo de cozinha, alta de 31,22%; Leite, alta de 16,96%; Banana, alta de 13,56%; Carne Bovina, alta de 12,45%; Pão, alta de 10,83%; Manteia, alta de 8,03% e do Feijão, com alta de 3,59%. Na outra ponta, apenas o Arroz apresentou recuo, com queda de preço de 1,55%.



As pesquisas do Dieese mostram ainda que, com base no maior custo apurado para a Cesta Básica Nacional e levando em consideração o preceito Constitucional, que estabelece que o Salário Mínimo deva ser suficiente para alimentar o trabalhador e sua família, suprindo suas necessidades com alimentação, educação, moradia, saúde, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, neste sentido o Departamento estima mensalmente o valor do Salário Mínimo necessário. No mês de Abril/2022, o Salário Mínimo oficial foi de R$ 1.212,00, mas o Salário Mínimo necessário para atender os preceitos constitucionais para uma família deveria ter sido de R$ 6.754,33, valor este 5,57 vezes maior que o Salário Mínimo atual de R$ 1.212,00.



Ainda no mês passado (Abril/2022), das 17 Capitais pesquisadas pelo Dieese, São Paulo foi a cidade que apresentou o maior valor da Alimentação Básica, com o custo de R$803,99; seguido de Florianópolis, com o custo de R$ 788,00, e de Porto Alegre, com o custo de R$ 780,86. No Balanço Nacional em Abr/2022, Belém ficou entre as doze capitais mais caras do país no que diz respeito ao custo da alimentação básica. Também no mês de Abril/2022, os menores valores médios da Cesta foram observados em Aracaju, com o custo de R$ 551,47, seguida de João Pessoa, com o custo de R$ 573,70 e Salvador, com o custo de R$ 575,84.



Em termos de variação, no mês passado (Abril/2022), entre as 17 capitais pesquisadas pelo Dieese que apresentaram elevações de preços, a maior alta foi verificada em Campo Grande, com reajuste 6,42%, seguida de Porto Alegre, com alta de 6,34% e de Florianópolis com alta de 5,71%.

